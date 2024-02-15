Нацбанк послабить валютні обмеження у 2024 році — озвучено умови

Американська валюта в руках. Фото: Unsplush

Національний банк України (НБУ) розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

Про це розповів голова правління Нацбанку Андрій Пишний під час конференції Європейської Бізнес Асоціації Global Outlook.

Читайте також:

Пом'якшення валютних обмежень

За словами Пишного, оскільки країна перебуває в умовах невизначеності, неможливо закласти прогноз щодо валютної лібералізації, зазначивши конкретні дати. Водночас, Національний банк працює над створенням системних передумов, що дозволили б реалізувати три розроблені етапи валютних пом'якшень.

Україна восени минулого року перейшла на керований гнучкий курс долара. Також прибрали множинність курсів, зараз їх два і спред між ними скоротився до майже 2%.

На другому етапі валютної лібералізації відбудеться послаблення для торговельного фінансування та обслуговування старої заборгованості бізнесу.

"Ми хочемо створити передумови, які полегшать умови роботи для кожного підприємства, але ми проти індивідуальних рішень. Маємо діяти з урахуванням обмеженості ресурсів, а це міжнародна допомога й експортна виручка. Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити. Ми бігаємо за схемами фіктивного імпорту, які знекровлюють золотовалютні резерви. Ми розуміємо, наскільки важливо дати бізнесу більше кисню. Ми хочемо рухатися за стратегією лібералізації, і ми будемо за нею рухатися", — повідомив керівник НБУ.

Він зазначив, що перехід до гнучкого курсу за умов війни буде мегаскладним, але необхідним проєктом для того, щоб економіка абсорбувала внутрішні та зовнішні впливи.

"Ми відновимо курс на лібералізацію, коли ризики будуть керованими", — додав голова правління Нацбанку.

Раніше в НБУ повідомляли, що валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре вдасться забезпечити стабільність обмінного курсу і цін під час керованого обмінного курсу.

Регулятор визначив, що повноцінний перехід до нової моделі валютного регулювання має відбуватися у три етапи.

На початковому мають бути повністю зняті обмеження з експортно-імпортних операцій та прямих іноземних інвестицій. На другому — зняті обмеження з портфельних інвестицій та кредитних операцій юросіб. На третьому — зняті всі обмеження для фінансових операцій фізосіб.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що у державному ПриватБанку під час війни операції з купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Однак є певні ліміти, за яких потрібно надати документи.

Також повідомлялося, що в Національному банку встановили терміни для обміну "заморожених" на рахунках російських та білоруських рублів. Це можна зробити до 31 грудня 2024 року.