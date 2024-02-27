Як збирати гроші на ЗСУ, щоб Приват24 не заблокував картку — поради від експерта

Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни часто стикаються з блокуванням банківських карток за різних обставин. Зокрема, таке може трапитись під час збору донатів на підтримку Збройних сил України. Однак, якщо процедура виконана відповідно до вимог та законів, рахунок залишиться активним.

Як збирати гроші на допомогу ЗСУ, щоб не заблокували рахунок, розповіла керівниця департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марія Страшко у інтерв'ю виданню "Мінфін".

Як збирати донати, щоб не заблокували картку ПриватБанку

За словами представниці банку, Приватбанк працює виключно у рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

"Всі заходи здійснюються, відповідно до внутрішніх процедур, і відповідають вимогам, які стосуються безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу", — пояснила вона.

Якщо клієнт вперше вирішив відкрити збір на допомогу ЗСУ, Марія Страшко порадила звернутися спочатку до банку та надати підтвердження мети збору. Зробити це можна, зателефонувавши за номером 3700, а також звернувшись безпосередньо до відділення Приватбанку або в онлайн-чат.

Чи потрібно мати статус волонтера, щоб робити збори на ЗСУ

Банку потрібно буде надати підтверджувальні документи, посилання в соціальні мережах або інше джерело інформування про збір. Проте статус волонтера для зборів на допомогу армії не є обов'язковим для ПриватБанку. Після перевірки банк надасть можливість цьому клієнту проводити збір без обмежень.

"Відпрацювання звернення клієнта займає від декількох хвилин до 24 годин. У деяких індивідуальних ситуаціях відпрацювання може займати більше часу, якщо нам необхідна додаткова інформація від клієнта", — сказала керівниця департаменту міжнародних переказів ПриватБанку.

Вона також наголосила, що якщо розпочати збір донатів без попереднього звернення до банку, рахунок можуть заблокувати.

Марія Страшко додала, що ПриватБанк не обмежує клієнтів щодо каналів для пожертв.

"Клієнти використовують такі способи для надання благодійних внесків: перекази з рахунків українських банків, перекази з-за кордону, перекази між рахунками ПриватБанку, готівкові та безготівкові поповнення в терміналах та банкоматах", — розповіла вона.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні збільшується благодійна діяльність серед громадян. За два роки повномасштабної війни, українці стали більше донатити на потреби Збройних сил України.

Ми також повідомляли про те, що українці активно використовують перекази з картки на картку у повсякденному житті, але стикаються з обмеженнями, які встановлюють банки. Ліміти при таких операціях можуть відрізнятися та залежать від умов кожного конкретного банку.