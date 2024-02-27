Как собирать деньги на ВСУ, чтобы Приват24 не заблокировал карту — советы от эксперта

Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане часто сталкиваются с блокировкой банковских карт при разных обстоятельствах. Такое может случиться во время сбора донатов в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако если процедура выполнена в соответствии с требованиями и законами, счет останется активным.

Как собирать деньги на помощь ВСУ, чтобы не заблокировали счет, рассказала руководитель департамента международных переводов ПриватБанка Мария Страшко в интервью "Мінфіну".

Как собирать донаты, чтобы не заблокировали карту ПриватБанка

По словам представительницы банка, ПриватБанк работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих отношения в сфере банковской деятельности.

"Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга", — пояснила она.

Если клиент впервые решил открыть сбор в помощь ВСУ, Мария Страшко посоветовала обратиться сначала в банк и предоставить подтверждение цели сбора. Сделать это можно, позвонив по номеру 3700, а также обратившись в отделение Приватбанка или в онлайн-чат.

Нужно ли иметь статус волонтера, чтобы делать сборы на ВСУ

Банку нужно будет предоставить подтверждающие документы, ссылки в социальных сетях или другой источник информирования о сборе. Однако статус волонтера для сборов в помощь армии не обязателен для ПриватБанка. После проверки банк позволит этому клиенту проводить сбор без ограничений.

"Отработка обращения клиента занимает от нескольких минут до 24 часов. В некоторых индивидуальных ситуациях отработка может занимать больше времени, если нам необходима дополнительная информация от клиента", — сказала руководитель департамента международных переводов ПриватБанка.

Она также подчеркнула, что если приступить к сбору донатов без предварительного обращения в банк, счет могут заблокировать.

Мария Страшко добавила, что ПриватБанк не ограничивает клиентов по каналам для пожертвований.

"Клиенты используют такие способы для предоставления благотворительных взносов: переводы со счетов украинских банков, переводы из-за рубежа, переводы между счетами ПриватБанка, наличные и безналичные пополнения в терминалах и банкоматах", — рассказала она.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине растет благотворительная деятельность среди граждан. За два года полномасштабной войны украинцы стали больше донатить на нужды Вооруженных сил Украины.

Мы также сообщали о том, что украинцы активно используют переводы с карты на карту в повседневной жизни, но сталкиваются с ограничениями, устанавливаемыми банками. Лимиты в таких операциях могут отличаться и зависят от условий каждого конкретного банка.