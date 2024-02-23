Які обмеження на переказ грошей з картки на картку у ПриватБанк та monobank

Телефон в руках Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці активно використовують перекази з картки на картку у повсякденному житті, але стикаються з обмеженнями, які встановлюють банки. Ліміти при таких операціях можуть відрізнятися та залежать від умов кожного конкретного банку.

Новини.LIVE дізналися, які обмеження на переказ коштів на банківську картку встановили банки України.

Обмеження на перекази коштів у банкінгу

При грошових переказах через онлайн-банкінг діють обмеження не лише на суму, а й на кількість платежів за певний проміжок часу.

Ліміти на перекази між фізичними особами у ПриватБанку та Монобанку встановили наступним чином:

ПриватБанк — при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 29 999 грн (один платіж). Дозволено 100 транзакцій на день і 200 на місяць;

— при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 29 999 грн (один платіж). Дозволено 100 транзакцій на день і 200 на місяць; monobank — при переказі на рахунки інших банків діє обмеження 60тис. грн (один платіж). Дозволено 50 транзакцій на день і 150 на місяць.

Обмеження на перекази через платіжні сервіси

Сервіси, які пропонують переказ між картками будь-яких банків, також встановили ліміти на ці послуги. Ці обмеження не залежать від банківських установ, які випустили картки клієнтів. Наприклад, платіжний сервіс iPay.ua встановив такі ліміти:

25 тис. грн — сума одного платежу;

220 тис. грн — сума платежів на місяць;

25 транзакцій на добу;

100 переказів на місяць.

Обмеження на перекази за кордон

З початком повномасштабного вторгнення Національний банк України встановив обмеження на перекази з карток українських банків на картки іноземних. Ліміти встановили наступним чином:

заборонено надсилати кошти за кордон з гривневого карткового рахунку;

ліміт на переказ на закордонні картки з валютних карт українських банків — 100 тис. гривень на місяць.

Яку суму можна відправити та отримати на картку

Суми платежів, які можна відправляти з картки на картку, не регулюються законодавством. Фінансові установи мають право встановлювати власні ліміти щодо грошових переказів з картки на картку, для протидії шахрайству та відмиванню грошей. Обмеження автоматично застосовуються у банківських застосунках та платіжних сервісах, і у кожної фінустанови вони свої.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що за словами голови Фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева, Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

Ми також писали про те, що державний ПриватБанк надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.