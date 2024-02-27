Як українцям з інвалідністю отримати грошову допомогу у Польщі

Українці у Польщі. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Українці, які перебувають у Польщі та мають інвалідність, можуть запросити фінансову підтримку у розмірі від 600 (майже 6 тисяч гривень) до 4 тисяч злотих (понад 38 тисяч гривень). Такі грошові виплати можуть отримати особи з інвалідністю, які законно зареєстровані та проживають на території Польщі.

Про це йдеться на сайті Управління соціального страхування у Польщі.

Які виплати можна отримати у Польщі

Розмір виплати визначається індивідуально, і її величина може змінюватись від 600 до 4000 злотих, що еквівалентно від майже 6 до більш ніж 38 тисяч гривень.

Допомога українцям у Польщі у 2024 році надається у таких випадках:

Особам, які мають офіційне місце проживання на території Польщі;

особам з громадянством країн Європейського Союзу або законно зареєстрованим у Польщі, які мають дозвіл на офіційне працевлаштування у цій країні;

особам, які мають результати оцінки інвалідності (висновки WZON), що визначають рівень потреби у підтримці за допомогою спеціальних балів.

Ступінь потреби для отримання допомоги має становити не менше 70 балів. Відповідно до рівня потреби у підтримці, передбачені такі види допомоги:

Від 87 до 100 балів – допомога призначається у 2024 році;

від 78 до 86 балів – допомога призначається у 2025 році;

від 70 до 77 балів – допомога призначається у 2026 році.

З 2024 року особи з інвалідністю, які набрали щонайменше 70 балів, також можуть отримувати виплати за умови, що їхні опікуни мають право на допомогу за надання догляду після 31 грудня 2023 року.

Розмір виплат залежить від кількості набраних балів та може коливатися від 40 до 220%. Фінансова підтримка надається незалежно від доходу, отримуваного у зв'язку з інвалідністю.

Як отримати допомогу у Польщі

Щоб отримати допомогу в Польщі, люди з інвалідністю мають звернутися до WZON (комісії з оцінки інвалідності). Для цього їм необхідно надати медичне свідоцтво про інвалідність та листок непрацездатності для осіб з обмеженими можливостями. Висновок WZON видається терміном не більше семи років.

Потім потрібно подати заявку в Управління соціального страхування у Польщі в електронному вигляді, використовуючи один із таких способів:

через послуги електронного банкінгу;

скористатися платформою електронних послуг Управління соціального страхування у Польщі;

звернутися за допомогою до адвоката, який допоможе подати заявку.

Нагадаємо, ми писали, що пенсіонери в Україні, які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати.

Також ми розповідали, що представники Верховної Ради та Міністерства фінансів спростували твердження про можливі затримки у нарахуванні соціальних виплат в Україні. Проте вони висловили надію на швидке отримання допомоги від ЄС.