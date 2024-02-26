Затримка соцвиплат в Україні — коментар у від комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом в ЗМІ з'явилися розмови про можливі затримки у нарахуванні соціальних виплат через зволікання з допомогою з боку міжнародних партнерів. Представники Верховної Ради та Міністерства фінансів спростували такі твердження, проте висловили надію на швидке отримання обіцяної допомоги.

Про це повідомив в ефірі телемарафону заступник голови комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Що буде із соціальними виплатами в Україні

За словами Цимбалюка, попри опозицію деяких європейських лідерів, які перешкоджають наданню фінансової допомоги Україні з боку ЄС, організація знайде спосіб виділити кошти.

"Поки що обіцянки наших партнерів не виконуються на сто відсотків, але допомога однозначно буде. Є оптимізм, що Євросоюз виконає свої зобов'язання", — додав голова комітету ВРУ з питань соцполітики та захисту прав ветеранів.

При цьому, за словами голови Мінфіну Сергія Марченка, в Україні поки що відсутні значні проблеми із затримкою зарплат та соціальних виплат для громадян. Однак така ситуація не може тривати довго.

Він зазначив, що без підтримки з боку західних партнерів або через її недостатність бюджетні проблеми стануть очевидними для всіх. Зараз в Україні вистачає власних ресурсів, щоб подолати перше півріччя, у тому числі за рахунок коштів від Європейського союзу, які очікуються у березні, та позики від Світового банку.

Нагадаємо, захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі 10 тис. гривень.

Також ми писали, хто має право на виплати спід час війни по 100 тис. грн. Претендувати на виплати можуть звільнені з російського полону громадяни, а також родини осіб, яких незаконно позбавила волі Російська Федерація.