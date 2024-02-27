Как украинцам с инвалидностью получить денежную помощь в Польше

Украинцы в Польше. Фото: alamy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украинцы, которые находятся в Польше и имеют инвалидность, могут запросить финансовую поддержку в размере от 600 (почти 6 тысяч гривен) до 4 тысяч злотых (более 38 тысяч гривен). Такие денежные выплаты могут получить лица с инвалидностью, законно зарегистрированные и проживающие на территории Польши.

Об этом говорится на сайте Управления социального страхования в Польше.

Какие выплаты можно получить в Польше

Размер выплаты определяется индивидуально, и ее величина может варьироваться от 600 до 4000 злотых, что эквивалентно от почти 6 до 38 тысяч гривен.

Помощь украинцам в Польше в 2024 году предоставляется в следующих случаях:

лицам, имеющим официальное место жительства на территории Польши;

лицам с гражданством стран Европейского Союза или законно зарегистрированным в Польше, имеющим разрешение на официальное трудоустройство в этой стране;

лицам, имеющим результаты оценки инвалидности (выводы WZON), определяющих уровень потребности в поддержке с помощью специальных баллов.

Степень потребности для получения пособия должна составлять не менее 70 баллов. Согласно уровню потребности в поддержке, предусмотрены следующие виды помощи:

От 87 до 100 баллов — помощь назначается в 2024 году;

от 78 до 86 баллов — помощь назначается в 2025 году;

от 70 до 77 баллов — помощь назначается в 2026 году.

С 2024 года лица с инвалидностью, набравшие не менее 70 баллов, также могут получать выплаты при условии, что их опекуны имеют право на пособие по уходу после 31 декабря 2023 года.

Размер выплат зависит от количества набранных баллов и может варьироваться от 40 до 220%. Финансовая поддержка оказывается вне зависимости от дохода, получаемого в связи с инвалидностью.

Как получить помощь в Польше

Чтобы получить помощь в Польше, люди с инвалидностью должны обратиться в WZON (комиссию по оценке инвалидности). Для этого им необходимо предоставить медицинское свидетельство об инвалидности и листок нетрудоспособности для лиц с ограниченными возможностями. Вывод WZON выдается на срок не более семи лет.

Затем нужно подать заявку в Управление социального страхования в Польше в электронном виде, используя один из следующих способов:

через услуги электронного банкинга;

воспользоваться платформой электронных услуг управления социального страхования в Польше;

обратиться за помощью к адвокату, который поможет подать заявку.

Напомним, мы писали, что пенсионеры в Украине, которые не успели пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты.

Также мы рассказывали, что представители Верховной Рады и Министерства финансов опровергли утверждение возможных задержек в начислении социальных выплат в Украине. Однако они выразили надежду на скорейшее получение помощи от ЕС.