Борги українців зростають — яке майно не мають права арештовувати

Порожній гаманець. Фото: Unsplush

В Україні виконавча служба може арештовувати майно громадян за борги, які б'ють рекорди під час війни. Експерти назвали список речей, які не втратять українці, адже за законом не підлягають арешту.

Про так деталі розповіли юристи.

Арешт коштів та майна боржника

Як зазначають фахівці, для того, щоб повернути борги, виконавча служба наділена правом накладати арешт на майно українців.

Як правило, це можливо на підставі постанови виконавця про відповідний арешт. Постанову виносять згідно з виконавчими документами чи на підставі судового рішення суду, наказу або рішення нотаріуса.

Таким чином, стягувати кошти, залежно від того, що та кому заборгували, можуть у справі на користь:

громадян;

компаній та організацій;

держави.

Накладення арешту можливе за наявністю накопиченого боргу. Причин може бути безліч, зокрема:

за борг перед банківською установою;

за заборгованість зі сплати аліментів;

за несплату штрафів;

за борг зі сплати державних податків.

Яке майно не арештують

Юристи оприлюднили список майна, яке не може арештувати виконавча служба:

речі побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни);

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медпризначення, які необхідні боржникові;

меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу та один стіл, одна шафа на родину;

один холодильник на родину;

один телевізор, комп’ютер, один мобільний телефон на кожну особу;

запас питної води, харчові продукти, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його родини та особам, які перебувають на його утриманні;

майно, необхідне для релігійних культів та ритуальних обрядів боржнику, членам його родини та особам, які перебувають на його утриманні;

насіння, необхідне для чергового посіву та незібраний урожай — в осіб, які займаються сільським господарством (окрім земельних ділянок, на які накладено арешт);

с/г інвентар в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством;

призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений громадянин-боржник.

Зростання боргів українців під час війни

За даними Опендатабот, від початку повномасштабної війни громадяни накопичили 1,4 млн нових боргів. За інформацією Єдиного реєстру боржників, найбільше зросла кількість боргів за несплату комунальних послуг та штрафів за адміністративні правопорушення — на 30% та 38% відповідно.

"У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 мільйона боргів. У перший рік великої війни їх кількість впала на 300 тисяч, але вже за 2023 рік сягнула колишнього рівня", — йдеться на порталі.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні вже розпочалися відключення електропостачання боржникам. У період дії мораторію на припинення подачі електрики для мешканців загальна сума непогашених боргів клієнтів Yasno за світло сягнула 3,6 мільярда гривень.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, загрожує припинення надання послуг вже в лютому 2024 року. Попри це, деяким українцям спишуть борги за воду.