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Какое имущество украинцев не арестуют из-за долгов — список

15 февраля 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги украинцев растут — какое имущество не имеют права арестовывать
Пустой кошелек. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине исполнительная служба может арестовывать имущество граждан за долги, которые бьют рекорды во время войны. Эксперты назвали список вещей, которых не лишат украинцев, ведь по закону не подлежат аресту.

О таких деталях рассказали юристы.

Арест средств и имущества должника

Как отмечают специалисты, для того чтобы вернуть долги, исполнительная служба наделена правом накладывать арест на имущество украинцев.

Как правило, это возможно на основании постановления исполнителя об аресте. Постановление выносят согласно исполнительным документам или по судебному решению, приказу или решению нотариуса.

Таким образом, взимать средства в зависимости от того, что и кому задолжали, могут в деле в пользу:

  • граждан;
  • компаний и организаций;
  • государства.

Наложение ареста возможно при наличии накопленного долга. Причин может быть множество, в частности:

  • за долг перед банковским учреждением;
  • за задолженность по уплате алиментов;
  • за неуплату штрафов;
  • за долг по уплате государственных налогов.

Какое имущество не арестуют

Юристы обнародовали список имущества, которое не может арестовать исполнительная служба:

  • вещи бытового обихода (посуда, постельное белье, средства гигиены);
  • лекарственные средства, очки и другие изделия медназначения, необходимые должнику;
  • мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека и один стол, один шкаф на семью;
  • один холодильник на семью;
  • один телевизор, компьютер, один мобильный телефон на каждого человека;
  • запас питьевой воды, продуктов питания, необходимых для личного потребления должнику, членам его семьи и находящимся на его содержании лицам;
  • имущество, необходимое для религиозных культов и ритуальных обрядов должнику, членам его семьи и лицам, состоящим на его содержании;
  • семена, необходимые для очередного посева и несобранный урожай — у лиц, занимающихся сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложен арест);
  • с/х инвентарь у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством;
  • призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

Рост долгов украинцев во время войны

По данным Опендатабота, с начала полномасштабной войны граждане накопили 1,4 млн новых долгов. По информации Единого реестра должников, больше всего возросло количество долгов за неуплату коммунальных услуг и штрафов за административные правонарушения — на 30% и 38% соответственно.

"В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 миллиона долгов. В первый год большой войны их количество упало на 300 тысяч, но уже за 2023 год достигло прежнего уровня", — говорится на портале.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине уже начались отключения электроснабжения должникам. В период действия моратория на прекращение подачи электричества для жильцов общая сумма непогашенных долгов клиентов Yasno за свет достигла 3,6 миллиарда гривен.

Мы также писали о том, что в Украине гражданам, имеющим задолженность по жилищно-коммунальным услугам, грозит прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Тем не менее, некоторым украинцам спишут долги за воду.

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