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Яких збитків зазнали енергооб'єкти України від російських обстрілів під час повномасштабної війни

25 лютого 2024 16:05
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Ірина Шпак
редактор
Яких збитків завдали російські обстріли енергетиці України під час великої війни — дослідження
Енгергетики біля зруйнованого енергооб'єкта. Фото: Evgen Maloletka/AP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Російські обстріли нанесли величезні збитки енергетичному сектору України, оцінені у розмірі 8,8 мільярдів доларів. Це спричинило серйозні перешкоди для нормального функціонування енергетичних систем країни та потребує негайних заходів для відновлення і підтримки інфраструктури.

Про це йдеться у дослідженні "Російсько-українська війна: вплив на довкілля" від Top Lead.

Яких збитків зазнала енергетика України від ракетних обстрілів

Станом на кінець 2023 року енергетичний сектор України зазнав збитків та втрат на понад 8,8 млрд доларів. 

"За ці гроші Україна могла б побудувати понад 5 000 МВт зелених потужностей до 2030 року", — підрахували дослідники.

У дослідженні сказано, що з початку повномасштабного вторгнення в українські енергетичні об'єкти поцілило понад 270 російських ракет. Внаслідок цього близько 50% енергооб'єктів нашої країни пошкодили або повністю зруйнували.

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Джерело: Top Lead

Експерти також зазначили, що за два роки повномасштабної війни значна кількість енергетичної інфраструктури України припинила чи призупинила свою діяльність. Також через російські обстріли впала потужність наших енергооб'єктів.

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Джерело: Top Lead

Що ще треба знати

Нагадаємо, що війна з Росією триває вже два надважкі роки. За цей час українці встигли відчути як радість перемог, так і гіркоту поразок. Наслідки російської агресії жахливі: зруйновані житлові будинки, школи, лікарні, дороги, залізничні вокзали та підприємства. Сильно постраждали енергетичний та аграрний сектори, а також портова інфраструктура країни. Цілі міста були зруйновані російським вторгненням, а прямі збитки інфраструктури країни сягають сотень мільярдів доларів.

Ми також писали про те, що Світовий банк спільно з ООН, Єврокомісією та урядом України збільшив оцінку потреб України на післявоєнне відновлення. Тепер вона становить майже 500 млрд доларів. Оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

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енергосистема
війна в Україні
енергетика

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