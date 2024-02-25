Какой ущерб нанесли российские обстрелы энергетике Украины во время великой войны

Энергетики возле разрушенного энергообъекта. Фото: Evgen Maloletka/AP

Российские обстрелы нанесли огромный ущерб энергетическому сектору Украины, оцененный в размере 8,8 миллиарда долларов. Это привело к серьезным препятствиям для нормального функционирования энергетических систем страны и нуждается в немедленных мерах для восстановления и поддержки инфраструктуры.

Об этом говорится в исследовании "Русско-украинская война: влияние на окружающую среду" от Top Lead.

Какие убытки понесла энергетика Украины от ракетных обстрелов

По состоянию на конец 2023 года энергетический сектор Украины понес убытки и потери более чем на 8,8 млрд долларов.

"За эти деньги Украина могла бы построить более 5 000 МВт зеленых мощностей к 2030 году", — подсчитали исследователи.

В исследовании говорится, что с начала полномасштабного вторжения в украинские энергетические объекты попало более 270 российских ракет. В результате около 50% энергообъектов нашей страны повредили или полностью разрушили.

Источник: Top Lead

Эксперты также отметили, что за два года полномасштабной войны значительное количество энергетической инфраструктуры Украины прекратило или приостановило свою деятельность. Также из-за российских обстрелов упала мощность наших энергообъектов.

Источник: Top Lead

Что еще нужно знать

Напомним, что война с Россией длится уже два сверхтяжелых года. За это время украинцы успели ощутить как радость побед, так и горечь поражений. Последствия российской агрессии ужасающие: разрушенные жилые дома, школы, больницы, дороги, железнодорожные вокзалы и предприятия. Сильно пострадали энергетический и аграрный секторы и портовая инфраструктура страны. Целые города были разрушены российским вторжением, а прямые убытки инфраструктуры страны достигают сотен миллиардов долларов.

Мы также писали о том, что Всемирный банк совместно с ООН, Еврокомиссией и правительством Украины увеличил оценку потребностей Украины в послевоенном восстановлении. Теперь она составляет около 500 млрд долларов. Оценка включает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.