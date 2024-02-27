Тарифи на воду в Україні у березні 2024 року

Якими буду тарифи на водопостачання в Україні у березні — статистика по регіонах
Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення минулого року залишалися незмінними. Нагадаємо, що у липні 2023 року планувалося підвищення тарифів на послуги 34 водоканалів України у середньому на 32%, проте це рішення було скасовано. У березні тарифи на воду також залишаться незмінними. Проте деякі фахівці припускають, що вартість холодної води в Україні може зрости на 50% протягом 2024 року.
Новини.LIVE розповідають про актуальні на березень тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні.
Якими будуть тарифи у березні по регіонах України
Вінницька область
КП "Вінницяоблводоканал": 25,620
Волинська область
КП "Луцькводоканал": 28,416
Дніпропетровська область
КП "Аульський водовід": 26,112
КП "Дніпроводоканал": 31,356
КВП "Міськводоканал" (Кам'янське): 23,388
КП "Кривбасводоканал": 31,368
КП "Нікопольське ВУВКГ": 33,624
КП "Новомосковськ водоканал": 44,844
КП "Павлоградське ВУВКГ": 53,664
ПРАТ "Енергоресурси": 30,216
ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас": 36,240
Донецька область
КП "Бахмут-Вода": 41,364
КВП "Краматорський водоканал": 33,456
КП "Маріупольське ВУВКГ": 29,112
КП "Словміськводоканал": 45,420
Житомирська область
КП "Житомирводоканал": 37,536
Закарпатська область
КП "ВУВКГ Ужгорода": 42,864
Запорізька область
КП "Бердянськводоканал": 57,072
КП "Водоканал" Запоріжжя: 28,368
КП "Облводоканал" Запорізька: 65,556
КП "Водоканал" Мелітополь: 41,940
Івано-Франківська область
КП "Івано-Франківськводоекотехпром": 28,236
Київська область
ТОВ "Білоцерківвода": 37,200
КП "Броваритепловодоенергія": 30,264
КП "Ірпіньводоканал": 32,112
ПАТ АК "Київводоканал": 30,384
Кіровоградська область
ОКВП "Дніпро-Кіровоград": 45,972
КСП "Лисичанськводоканал": 40,188
Луганська область
КП "Сєвєродонецькводоканал": 18,300
ТОВ "Таун сервіс": 16,524
Львівська область
КП "Дрогобичводоканал": 43,356
КП "Львівводоканал": 25,884
Миколаївська область
КП "Миколаївводоканал": 34,044
Одеська область
ТОВ "Інфокс" ("Інфоксводоканал"): 35,160
Полтавська область
КП "Кременчукводоканал": 31,800
КП "Полтававодоканал": 33,768
Рівненська область
ПРАТ "Рівнеазот": 4,920
ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал": 32,592
Сумська область
КП "Міськводоканал" Суми: 32,652
Тернопільська область
КП "Тернопільводоканал": 36,696
Харківська область
КП "Харківводоканал": 24,516
Херсонська область
КП "ВУВКГ Херсона": 30,696
КП "Міськтепловоденергія" (Кам'янець-Подільський): 32,796
Хмельницька область
КП "Хмельницькводоканал": 27,396
КП "Уманьводоканал": 57,504
Черкаська область
ПАТ "АЗОТ" (Черкаси): 5,352
КП "Черкасиводоканал": 27,648
Чернівецька область
КП "Чернівціводоканал": 27,912
Чернігівська область
КП "Чернігівводоканал": 30,912
Як правильно передавати показання лічильника води
Передавати показання лічильника води необхідно до 28 числа кожного місяця. Ви можете передати їх у різний спосіб:
- скористатися особистим кабінетом.
- скористайтеся Viber-ботом.
- Зателефонувати до контакт-центру за номером (044) 202-0202.
- скористайтеся Telegram-ботом у додатку.
- звернутися до Центрів комунального сервісу за телефоном 247-40-40, а також до Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу.
- записати показання лічильника у відповідній графі платіжного повідомлення під час оплати у банківських установах.
Крім того, протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону необхідно провести повірку лічильників. Це може зробити як сам споживач, так і постачальник.
Нагадаємо, ми писали як зміняться ціни на електроенергію з 1 березня. Питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.
Також ми писали в яких випадках можна списати борги за комуналку. З січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.
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