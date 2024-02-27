Тарифи на воду в Україні у березні 2024 року

Людина перевіряє воду в крані. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на централізоване водопостачання та водовідведення минулого року залишалися незмінними. Нагадаємо, що у липні 2023 року планувалося підвищення тарифів на послуги 34 водоканалів України у середньому на 32%, проте це рішення було скасовано. У березні тарифи на воду також залишаться незмінними. Проте деякі фахівці припускають, що вартість холодної води в Україні може зрости на 50% протягом 2024 року.

Новини.LIVE розповідають про актуальні на березень тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні.

Якими будуть тарифи у березні по регіонах України

Вінницька область

КП "Вінницяобл­водоканал": 25,620

Волинська область

КП "Луцьк­водоканал": 28,416

Дніпропетровська область

КП "Аульський водовід": 26,112

КП "Дніпро­водоканал": 31,356

КВП "Міськ­водоканал" (Кам'янське): 23,388

КП "Кривбас­водоканал": 31,368

КП "Нікопольське ВУВКГ": 33,624

КП "Новомосковськ водоканал": 44,844

КП "Павлоградське ВУВКГ": 53,664

ПРАТ "Енергоресурси": 30,216

ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас": 36,240

Донецька область

КП "Бахмут-Вода": 41,364

КВП "Краматорський водоканал": 33,456

КП "Маріупольське ВУВКГ": 29,112

КП "Словміськ­водоканал": 45,420

Житомирська область

КП "Житомир­водоканал": 37,536

Закарпатська область

КП "ВУВКГ Ужгорода": 42,864

Запорізька область

КП "Бердянськ­водоканал": 57,072

КП "Водоканал" Запоріжжя: 28,368

КП "Обл­водоканал" Запорізька: 65,556

КП "Водоканал" Мелітополь: 41,940

Івано-Франківська область

КП "Івано-Франківськ­водоекотехпром": 28,236

Київська область

ТОВ "Білоцерківвода": 37,200

КП "Броваритепловодо­енергія": 30,264

КП "Ірпінь­водоканал": 32,112

ПАТ АК "Київ­водоканал": 30,384

Кіровоградська область

ОКВП "Дніпро-Кіровоград": 45,972

КСП "Лисичанськ­водоканал": 40,188

Луганська область

КП "Сєвєродонецьк­водоканал": 18,300

ТОВ "Таун сервіс": 16,524

Львівська область

КП "Дрогобич­водоканал": 43,356

КП "Львів­водоканал": 25,884

Миколаївська область

КП "Миколаїв­водоканал": 34,044

Одеська область

ТОВ "Інфокс" ("Інфокс­водоканал"): 35,160

Полтавська область

КП "Кременчук­водоканал": 31,800

КП "Полтава­водоканал": 33,768

Рівненська область

ПРАТ "Рівнеазот": 4,920

ВКП ВКГ "Рівнеобл­водоканал": 32,592

Сумська область

КП "Міськ­водоканал" Суми: 32,652

Тернопільська область

КП "Тернопіль­водоканал": 36,696

Харківська область

КП "Харків­водоканал": 24,516

Херсонська область

КП "ВУВКГ Херсона": 30,696

КП "Міськтепловод­енергія" (Кам'янець-Подільський): 32,796

Хмельницька область

КП "Хмельницьк­водоканал": 27,396

КП "Умань­водоканал": 57,504

Черкаська область

ПАТ "АЗОТ" (Черкаси): 5,352

КП "Черкаси­водоканал": 27,648

Чернівецька область

КП "Чернівці­водоканал": 27,912

Чернігівська область

КП "Чернігів­водоканал": 30,912

Як правильно передавати показання лічильника води

Передавати показання лічильника води необхідно до 28 числа кожного місяця. Ви можете передати їх у різний спосіб:

скористатися особистим кабінетом.

скористайтеся Viber-ботом.

Зателефонувати до контакт-центру за номером (044) 202-0202.

скористайтеся Telegram-ботом у додатку.

звернутися до Центрів комунального сервісу за телефоном 247-40-40, а також до Центрів обслуговування споживачів Київводоканалу.

записати показання лічильника у відповідній графі платіжного повідомлення під час оплати у банківських установах.

Крім того, протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону необхідно провести повірку лічильників. Це може зробити як сам споживач, так і постачальник.

Нагадаємо, ми писали як зміняться ціни на електроенергію з 1 березня. Питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.

Також ми писали в яких випадках можна списати борги за комуналку. З січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.