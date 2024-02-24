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Борги за комуналку — в яких випадках їх можна списати

24 лютого 2024 14:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Борги за комуналку можна списати — у яких випадках це можна зробити
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.

Про це розповіла юристка Gracers Law Firm Анастасія Цибулько в коментарі 24 Каналу.

Хто та як може скасувати заборгованість за комуналку

Мораторій на відключення для неплатників відновлено. Відтак, жителям України, які мають заборгованість за спожиті ресурси, можуть припинити надавати послуги. Проте наразі у законодавстві не встановлена мінімальна сума боргу, яка може призвести до відключення.

"Лунали різні заяви як від Міністерства енергетики, так від Українського інституту майбутнього щодо розміру боргу. Однак фактично виходить, що постачальник комунальних послуг на власний розсуд вирішує, коли припинити постачання", — додала експертка.

Водночас, відповідно до вимог, компанії повинні попередити споживача про можливе відключення принаймні за 10 днів. На сьогодні компанії мають право звертатися до суду, якщо споживач відмовляється добровільно погасити борг або реструктурувати його. У той же час, у деяких випадках суд може прийняти рішення на користь боржника і списати нараховану суму.

Якщо суд стане на сторону споживача, списати борги можуть громадянам, які:

  • мають заборгованість терміном понад 3 роки;
  • отримали борги попередніх власників житла;
  • мають борг не відповідно до площі житла;
  • визнані в судовому порядку банкрутом.

Реструктуризація доступна усім, хто бажає розтягнути погашення боргу на певний термін. Це дає можливість розбити платежі на максимальний термін до 60 місяців, залежно від суми боргу та рівня доходів громадян.

Заборона на відключення від електроенергії також стосується українців, чиє житло було пошкоджено або зруйновано внаслідок війни, але тільки при умові наявності відповідних документів, що це підтверджують. Для цього необхідно повідомити постачальника комунальних послуг про таку ситуацію та звернутися із запитом щодо списання боргу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припиняють надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас, частині українців спишуть борги.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги. Відомо, що для відновлення недостатньо просто оплатити борг.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
гроші
боржники
борги

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