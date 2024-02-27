Тарифы на воду в Украине в марте 2024 года

Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод в прошлом году оставались неизменными. Напомним, что в июле 2023 планировалось повышение тарифов на услуги 34 водоканалов Украины в среднем на 32%, однако это решение было отменено. В марте тарифы на воду также останутся неизменными. Тем не менее, некоторые специалисты предполагают, что стоимость холодной воды в Украине может вырасти на 50% в течение 2024 года.

Новини.LIVE рассказывают об актуальных на март тарифах на водоснабжение и водоотвод в Украине.

Какими будут тарифы в марте по регионам Украины

Винницкая область

КП "Винницаоблводоканал": 25,620

Волынская область

КП "Луцкводоканал": 28,416

Днепропетровская область

КП "Аульский водовод": 26,112

КП "Днепропроводоканал": 31,356

КПП "Горводоканал" (Каменское): 23,388

КП "Кривбассводоканал": 31,368

КП "Никопольское ВУВКХ": 33,624

КП "Новомосковск водоканал": 44,844

КП "Павлоградское ВУВКХ": 53,664

ЧАО "Энергоресурсы": 30,216

ДМП ПКХ "Днепро-Западный Донбасс": 36,240

Донецкая область

КП "Бахмут-Вода": 41,364

КПП "Краматорский водоканал": 33,456

КП "Мариупольское ВУВКХ": 29,112

КП "Словгорводоканал": 45,420

Житомирская область

КП "Житомирводоканал": 37,536

Закарпатская область

КП "ВУВКХ Ужгорода": 42,864

Запорожская область

КП "Бердянскводоканал": 57,072

КП "Водоканал" Запорожье: 28,368

КП "Облводоканал" Запорожская: 65,556

КП "Водоканал" Мелитополь: 41,940

Ивано-Франковская область

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 28,236

Киевская область

ООО "Белоцерковвода": 37,200

КП "Броварытепловодоэнергия": 30,264

КП "Ирпеньводоканал": 32,112

ПАО АК "Киевводоканал": 30,384

Кировоградская область

ОКПП "Днепр-Кировоград": 45,972

КСП "Лисичанскводоканал": 40,188

Луганская область

КП "Северодонецкводоканал": 18,300

ООО "Таун сервис": 16,524

Львовская область

КП "Дрогобычводоканал": 43,356

КП "Львовводоканал": 25,884

Николаевская область

КП "Николаевводоканал": 34,044

Одесская область

ООО "Инфокс" ("Инфоксводоканал"): 35,160

Полтавская область

КП "Кременчугводоканал": 31,800

КП "Полтававодоканал": 33,768

Ровенская область

ЧАО "Ровноазот": 4,920

ПКП ПКХ "Ровнооблводоканал": 32,592

Сумская область

КП "Горводоканал" Сумы: 32,652

Тернопольская область

КП "Тернопольводоканал": 36,696

Харьковская область

КП "Харьковводоканал": 24,516

Херсонская область

КП "ВУВКХ Херсона": 30,696

КП "Гортепловоденергия" (Каменец-Подольский): 32,796

Хмельницкая область

КП "Хмельницкводоканал": 27,396

КП "Уманьводоканал": 57,504

Черкасская область

ПАО "АЗОТ" (Черкассы): 5,352

КП "Черкассыводоканал": 27,648

Черновицкая область

КП "Черновцыводоканал": 27,912

Черниговская область

КП "Черниговводоканал": 30,912

Как правильно передавать показания счетчика воды

Передавать показания счетчика воды нужно до 28 числа каждого месяца. Вы можете передать их разными способами:

воспользоваться личным кабинетом.

воспользуйтесь Viber-ботом.

Позвонить в контакт-центр по номеру (044) 202-0202.

воспользуйтесь Telegram-ботом в приложении.

обратиться в Центры коммунального сервиса по телефону 247-40-40, а также в Центры обслуживания потребителей Киевводоканала.

записать показания счетчика в соответствующей графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.

Кроме того, в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона нужно провести поверку счетчиков. Это может сделать как потребитель, так и поставщик.

Напомним, мы писали, как изменятся цены на электроэнергию с 1 марта. Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Также мы писали в каких случаях можно списать долги за коммуналку . С января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.