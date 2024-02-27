Тарифы на воду в Украине в марте 2024 года

Какими будут тарифы на водоснабжение в Украине в марте — статистика по регионам
Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод в прошлом году оставались неизменными. Напомним, что в июле 2023 планировалось повышение тарифов на услуги 34 водоканалов Украины в среднем на 32%, однако это решение было отменено. В марте тарифы на воду также останутся неизменными. Тем не менее, некоторые специалисты предполагают, что стоимость холодной воды в Украине может вырасти на 50% в течение 2024 года.
Новини.LIVE рассказывают об актуальных на март тарифах на водоснабжение и водоотвод в Украине.
Какими будут тарифы в марте по регионам Украины
Винницкая область
КП "Винницаоблводоканал": 25,620
Волынская область
КП "Луцкводоканал": 28,416
Днепропетровская область
КП "Аульский водовод": 26,112
КП "Днепропроводоканал": 31,356
КПП "Горводоканал" (Каменское): 23,388
КП "Кривбассводоканал": 31,368
КП "Никопольское ВУВКХ": 33,624
КП "Новомосковск водоканал": 44,844
КП "Павлоградское ВУВКХ": 53,664
ЧАО "Энергоресурсы": 30,216
ДМП ПКХ "Днепро-Западный Донбасс": 36,240
Донецкая область
КП "Бахмут-Вода": 41,364
КПП "Краматорский водоканал": 33,456
КП "Мариупольское ВУВКХ": 29,112
КП "Словгорводоканал": 45,420
Житомирская область
КП "Житомирводоканал": 37,536
Закарпатская область
КП "ВУВКХ Ужгорода": 42,864
Запорожская область
КП "Бердянскводоканал": 57,072
КП "Водоканал" Запорожье: 28,368
КП "Облводоканал" Запорожская: 65,556
КП "Водоканал" Мелитополь: 41,940
Ивано-Франковская область
КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 28,236
Киевская область
ООО "Белоцерковвода": 37,200
КП "Броварытепловодоэнергия": 30,264
КП "Ирпеньводоканал": 32,112
ПАО АК "Киевводоканал": 30,384
Кировоградская область
ОКПП "Днепр-Кировоград": 45,972
КСП "Лисичанскводоканал": 40,188
Луганская область
КП "Северодонецкводоканал": 18,300
ООО "Таун сервис": 16,524
Львовская область
КП "Дрогобычводоканал": 43,356
КП "Львовводоканал": 25,884
Николаевская область
КП "Николаевводоканал": 34,044
Одесская область
ООО "Инфокс" ("Инфоксводоканал"): 35,160
Полтавская область
КП "Кременчугводоканал": 31,800
КП "Полтававодоканал": 33,768
Ровенская область
ЧАО "Ровноазот": 4,920
ПКП ПКХ "Ровнооблводоканал": 32,592
Сумская область
КП "Горводоканал" Сумы: 32,652
Тернопольская область
КП "Тернопольводоканал": 36,696
Харьковская область
КП "Харьковводоканал": 24,516
Херсонская область
КП "ВУВКХ Херсона": 30,696
КП "Гортепловоденергия" (Каменец-Подольский): 32,796
Хмельницкая область
КП "Хмельницкводоканал": 27,396
КП "Уманьводоканал": 57,504
Черкасская область
ПАО "АЗОТ" (Черкассы): 5,352
КП "Черкассыводоканал": 27,648
Черновицкая область
КП "Черновцыводоканал": 27,912
Черниговская область
КП "Черниговводоканал": 30,912
Как правильно передавать показания счетчика воды
Передавать показания счетчика воды нужно до 28 числа каждого месяца. Вы можете передать их разными способами:
- воспользоваться личным кабинетом.
- воспользуйтесь Viber-ботом.
- Позвонить в контакт-центр по номеру (044) 202-0202.
- воспользуйтесь Telegram-ботом в приложении.
- обратиться в Центры коммунального сервиса по телефону 247-40-40, а также в Центры обслуживания потребителей Киевводоканала.
- записать показания счетчика в соответствующей графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.
Кроме того, в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона нужно провести поверку счетчиков. Это может сделать как потребитель, так и поставщик.
Напомним, мы писали, как изменятся цены на электроэнергию с 1 марта. Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.
Также мы писали в каких случаях можно списать долги за коммуналку . С января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.
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