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Какими будут тарифы на водоснабжение в Украине в марте — статистика по регионам

27 февраля 2024 23:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Тарифы на воду в Украине в марте 2024 года
Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод в прошлом году оставались неизменными. Напомним, что в июле 2023 планировалось повышение тарифов на услуги 34 водоканалов Украины в среднем на 32%, однако это решение было отменено. В марте тарифы на воду также останутся неизменными. Тем не менее, некоторые специалисты предполагают, что стоимость холодной воды в Украине может вырасти на 50% в течение 2024 года.

Новини.LIVE рассказывают об актуальных на март тарифах на водоснабжение и водоотвод в Украине.

Какими будут тарифы в марте по регионам Украины

Винницкая область

КП "Винницаоблводоканал": 25,620

Волынская область

КП "Луцкводоканал": 28,416

Днепропетровская область

КП "Аульский водовод": 26,112
КП "Днепропроводоканал": 31,356
КПП "Горводоканал" (Каменское): 23,388
КП "Кривбассводоканал": 31,368
КП "Никопольское ВУВКХ": 33,624
КП "Новомосковск водоканал": 44,844
КП "Павлоградское ВУВКХ": 53,664
ЧАО "Энергоресурсы": 30,216
ДМП ПКХ "Днепро-Западный Донбасс": 36,240

Донецкая область

КП "Бахмут-Вода": 41,364
КПП "Краматорский водоканал": 33,456
КП "Мариупольское ВУВКХ": 29,112
КП "Словгорводоканал": 45,420

Житомирская область

КП "Житомирводоканал": 37,536

Закарпатская область

КП "ВУВКХ Ужгорода": 42,864

Запорожская область

КП "Бердянскводоканал": 57,072
КП "Водоканал" Запорожье: 28,368
КП "Облводоканал" Запорожская: 65,556
КП "Водоканал" Мелитополь: 41,940

Ивано-Франковская область

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром": 28,236

Киевская область

ООО "Белоцерковвода": 37,200
КП "Броварытепловодоэнергия": 30,264
КП "Ирпеньводоканал": 32,112
ПАО АК "Киевводоканал": 30,384

Кировоградская область

ОКПП "Днепр-Кировоград": 45,972
КСП "Лисичанскводоканал": 40,188

Луганская область

КП "Северодонецкводоканал": 18,300
ООО "Таун сервис": 16,524

Львовская область

КП "Дрогобычводоканал": 43,356
КП "Львовводоканал": 25,884

Николаевская область

КП "Николаевводоканал": 34,044

Одесская область

ООО "Инфокс" ("Инфоксводоканал"): 35,160

Полтавская область

КП "Кременчугводоканал": 31,800
КП "Полтававодоканал": 33,768

Ровенская область

ЧАО "Ровноазот": 4,920
ПКП ПКХ "Ровнооблводоканал": 32,592

Сумская область

КП "Горводоканал" Сумы: 32,652

Тернопольская область

КП "Тернопольводоканал": 36,696

Харьковская область

КП "Харьковводоканал": 24,516

Херсонская область

КП "ВУВКХ Херсона": 30,696
КП "Гортепловоденергия" (Каменец-Подольский): 32,796

Хмельницкая область

КП "Хмельницкводоканал": 27,396
КП "Уманьводоканал": 57,504

Черкасская область

ПАО "АЗОТ" (Черкассы): 5,352
КП "Черкассыводоканал": 27,648

Черновицкая область

КП "Черновцыводоканал": 27,912

Черниговская область

КП "Черниговводоканал": 30,912

Как правильно передавать показания счетчика воды

Передавать показания счетчика воды нужно до 28 числа каждого месяца. Вы можете передать их разными способами:

  • воспользоваться личным кабинетом.
  • воспользуйтесь Viber-ботом.
  • Позвонить в контакт-центр по номеру (044) 202-0202.
  • воспользуйтесь Telegram-ботом в приложении.
  • обратиться в Центры коммунального сервиса по телефону 247-40-40, а также в Центры обслуживания потребителей Киевводоканала.
  • записать показания счетчика в соответствующей графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях.

Кроме того, в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона нужно провести поверку счетчиков. Это может сделать как потребитель, так и поставщик.

Напомним, мы писали, как изменятся цены на электроэнергию с 1 марта. Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Также мы писали в каких случаях можно списать долги за коммуналку . С января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

тарифы
деньги
Украина
водоснабжение
вода

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