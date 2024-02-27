Тарифи на електроенергію — як зміняться ціни на світло з 1 березня

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

Детальніше про ціни на світло у березні

З 1 березня тариф на електроенергію в Україні залишиться незмінним і становитиме 2,64 грн за кВт*год. Останнє підвищення ціни електроенергії відбулося ще минулого літа. В Міненерго підтверджують, що наразі варіанти підвищення тарифу не розглядаються, а ціна зафіксована до кінця опалювального сезону.

Однак, ймовірно, уряд продовжить дію постанови, тож програми спеціального зобов'язання будуть активними й надалі, дозволяючи українцям придбавати електроенергію за поточними тарифами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Проте у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.