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єВідновлення — аннулирование права собственности на уничтоженное жилье упростили

21 февраля 2024 09:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
єВідновлення — в Украине упростили отмену права собственности на уничтоженное жилье
Уничтоженное здание. Фото: ГСЧС
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским гражданам, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, упростили процесс аннулирования права собственности. В связи с этим реализовать жилищный сертификат по программе "єВідновлення" станет значительно легче.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Упрощение процесса аннулирования права собственности

В ведомстве пояснили, что ранее граждане, забронировавшие жилищный сертификат, сталкивались с проблемами, когда нужно было прекратить право собственности на уничтоженный объект.

Как свидетельствуют отзывы первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Теперь соответствующая процедура станет проще.

В Минцифре отметили, что для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости теперь человеку достаточно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Его можно взять у нотариуса или у местного совета.

Этот документ необходим, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.

Также вместо копии акта можно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Алгоритм тоже прост, ведь это может сделать:

  • любой нотариус, имеющий доступ к Реестру. Список по ссылке;
  • местный совет, где находится разрушенный объект недвижимости.

"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации рассказало о новых возможностях государственной программы "єВідновлення". Теперь владельцы поврежденного жилья могут представлять отчеты о выполненном ремонте на портале госуслуг "Дія".

Ранее сообщалось, что ПриватБанк обновил правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, жилье которых разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.

квартиры
недвижимость
жилье
єВідновлення

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