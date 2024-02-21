єВідновлення — в Украине упростили отмену права собственности на уничтоженное жилье

єВідновлення — аннулирование права собственности на уничтоженное жилье упростили
Украинским гражданам, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, упростили процесс аннулирования права собственности. В связи с этим реализовать жилищный сертификат по программе "єВідновлення" станет значительно легче.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Упрощение процесса аннулирования права собственности
В ведомстве пояснили, что ранее граждане, забронировавшие жилищный сертификат, сталкивались с проблемами, когда нужно было прекратить право собственности на уничтоженный объект.
Как свидетельствуют отзывы первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Теперь соответствующая процедура станет проще.
В Минцифре отметили, что для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости теперь человеку достаточно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Его можно взять у нотариуса или у местного совета.
Этот документ необходим, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.
Также вместо копии акта можно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Алгоритм тоже прост, ведь это может сделать:
- любой нотариус, имеющий доступ к Реестру. Список по ссылке;
- местный совет, где находится разрушенный объект недвижимости.
"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", — добавили в ведомстве.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство цифровой трансформации рассказало о новых возможностях государственной программы "єВідновлення". Теперь владельцы поврежденного жилья могут представлять отчеты о выполненном ремонте на портале госуслуг "Дія".
Ранее сообщалось, что ПриватБанк обновил правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, жилье которых разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.
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