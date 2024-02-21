єВідновлення — в Украине упростили отмену права собственности на уничтоженное жилье

Уничтоженное здание. Фото: ГСЧС

Украинским гражданам, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, упростили процесс аннулирования права собственности. В связи с этим реализовать жилищный сертификат по программе "єВідновлення" станет значительно легче.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Упрощение процесса аннулирования права собственности

В ведомстве пояснили, что ранее граждане, забронировавшие жилищный сертификат, сталкивались с проблемами, когда нужно было прекратить право собственности на уничтоженный объект.

Как свидетельствуют отзывы первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Теперь соответствующая процедура станет проще.

В Минцифре отметили, что для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости теперь человеку достаточно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Его можно взять у нотариуса или у местного совета.

Этот документ необходим, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.

Также вместо копии акта можно получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного жилья. Алгоритм тоже прост, ведь это может сделать:

любой нотариус, имеющий доступ к Реестру. Список по ссылке;

местный совет, где находится разрушенный объект недвижимости.

"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше, чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", — добавили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации рассказало о новых возможностях государственной программы "єВідновлення". Теперь владельцы поврежденного жилья могут представлять отчеты о выполненном ремонте на портале госуслуг "Дія".

Ранее сообщалось, что ПриватБанк обновил правила по карточкам "єВідновлення", которые выдают гражданам, жилье которых разрушено или повреждено войной. Нововведение касается количества таких карт.