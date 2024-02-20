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Як не втратити пенсію — ПФУ зробив попередження літнім українцям

20 лютого 2024 10:56
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — що потрібно зробити, щоб не втратити виплати
Жінка пенсійного віку зі смартфоном. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.

Про це розповіли представники ПФУ у Донецькій області.

Ідентифікація пенсіонерів

Як розповіли фахівці Пенсійного фонду, йдеться про громадян, яких взяли на облік як внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року та отримують пенсію в Ощадбанку. Зараз триває проведення фізичної ідентифікації, в рамках урядової постанови № 637.

У ПФУ зазначили, що виконати її можна у кілька способів. Процедурою фізичної ідентифікації вважається:

  • авторизація в особистому е-кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);
  • ідентифікація громадянина за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного терорганами ПФУ;
  • ідентифікація пенсіонерів в установі Ощадбанку;
  • посвідчення за зверненням одержувача, який тимчасово мешкає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою факту того, що громадянин живий.

Відеоідентифікація здійснюється упродовж 30 календарних днів, однак не раніше десяти робочих днів із дня подання заяви/звернення.

Можна переглянути інструкцію, як подати заяву на здійснення ідентифікації в режимі відеоконференцзв'язку через сайт Пенсійного фонду.

 

пенсії
Джерело: ПФУ

"Надалі фізичну ідентифікацію внутрішньо переміщеної особи, яка отримує пенсію у АТ "Ощадбанк", необхідно здійснювати кожні 6 місяців", — повідомили у фонді.

Як відомо, для цієї невеликої категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. У цей період виплата пенсій пенсіонерам, які стали переселенцями до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без додаткових вимог.

Тобто норму відновили тільки для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для решти — вона діяла весь час.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Пенсійному фонді попередили, що деякі жінки можуть зіткнутися з труднощами під час виходу на "заслужений відпочинок". Там розповіли, коли буває складно зарахувати частину страхового стажу для пенсії.

Також ми повідомляли, що в Україні навесні поточного року влада має намір здійснити індексацію пенсій. Частині пенсіонерів перерахують виплати за формулою з оновленими показниками.

виплати
пенсії
ПФУ
Ощадбанк
пенсіонери

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