Мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные — что нужно знать

Женщина с ноутбуком. Фото: Data Breach

Пенсионный фонд Украины предупредил о том, что мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные. Для прикрытия они устраивают "видеоидентификацию", которую необходимо пройти внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

Как мошенники пытаются обмануть пенсионеров

В ведомстве пояснили, что мошенники представляются работниками ПФУ и просят у ВПЛ, которые якобы проходят "идентификацию", их банковские реквизиты.

"Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продления или возобновления выплат уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт. Это не предусмотрено ни одним нормативным документом", – написали представители Пенсионного фонда.

В ПФУ подчеркнули, что если с вами вышли на контакт подобные лица, необходимо обратиться в Национальную полицию Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) было сделано предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через государственный Сбербанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.

Мы также писали, что индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято в пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров Украины, и сообщили, на сколько увеличат пенсионные выплаты.