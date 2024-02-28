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Індексація пенсій в Україні — чи вистачить грошей на підвищення виплат з 1 березня

28 лютого 2024 06:10
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Ірина Шпак
редактор
Як Україна профінансує пенсійні виплати з 1 березня
Пенсіонер з грошима. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Фінансова підтримка від міжнародних партнерів має вирішальне значення для забезпечення економічної стабільності України під час війни. Але, незважаючи на те, що ми наразі не отримали фіндопомогу з боку США та інших партнерів, бюджет країни може забезпечити фінансування пенсій у повному обсязі.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в етері телемарафону "Єдині новини".

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Як Україна профінансує індексацію пенсій у березні

В українському бюджеті передбачені кошти на індексацію пенсій з 1 березня 2024 року, незважаючи на те, що наразі Україна не отримала фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів. За словами чиновниці, після індексації пенсійні виплати з державного бюджету зростуть, у середньому, на три мільярди гривень щомісяця. Проте держава зможе забезпечити фінансування пенсій у повному обсязі.

"Ми повинні пам'ятати, що базово ми отримуємо внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відрахувань Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тож чим краще відновлюється наша економіка, чим більше у нас людей працюють "в білу" та сплачують єдині соціальні внески — тим краще наповнюється наш Пенсійний фонд, а ми маємо можливість збільшувати наші пенсійні видатки та підвищувати пенсію", — пояснила Жолнович.

Вона зазначила, що крім усієї допомоги від міжнародних партнерів, на яку розраховує Україна, насправді основним джерелом доходу для пенсійних виплат є громадяни, платники податків та військовослужбовці, які сплачують єдиний внесок.

"Це є базові надходження і ми впевнені, що нам їх на найближчі місяці точно вистачить", — підкреслила міністерка соціальної політики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що на українців очікуює кілька суттєвих змін у березні 2024 року. Зокрема, в Україні планується перерахунок мінімальних пенсій.

Ми також повідомляли про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.

держбюджет
виплати
пенсії
Мінсоцполітики
пенсіонери
Оксана Жолнович

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