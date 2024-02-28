Як Україна профінансує пенсійні виплати з 1 березня

Пенсіонер з грошима. Фото: УНІАН

Фінансова підтримка від міжнародних партнерів має вирішальне значення для забезпечення економічної стабільності України під час війни. Але, незважаючи на те, що ми наразі не отримали фіндопомогу з боку США та інших партнерів, бюджет країни може забезпечити фінансування пенсій у повному обсязі.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в етері телемарафону "Єдині новини".

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Як Україна профінансує індексацію пенсій у березні

В українському бюджеті передбачені кошти на індексацію пенсій з 1 березня 2024 року, незважаючи на те, що наразі Україна не отримала фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів. За словами чиновниці, після індексації пенсійні виплати з державного бюджету зростуть, у середньому, на три мільярди гривень щомісяця. Проте держава зможе забезпечити фінансування пенсій у повному обсязі.

"Ми повинні пам'ятати, що базово ми отримуємо внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) з відрахувань Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тож чим краще відновлюється наша економіка, чим більше у нас людей працюють "в білу" та сплачують єдині соціальні внески — тим краще наповнюється наш Пенсійний фонд, а ми маємо можливість збільшувати наші пенсійні видатки та підвищувати пенсію", — пояснила Жолнович.

Вона зазначила, що крім усієї допомоги від міжнародних партнерів, на яку розраховує Україна, насправді основним джерелом доходу для пенсійних виплат є громадяни, платники податків та військовослужбовці, які сплачують єдиний внесок.

"Це є базові надходження і ми впевнені, що нам їх на найближчі місяці точно вистачить", — підкреслила міністерка соціальної політики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що на українців очікуює кілька суттєвих змін у березні 2024 року. Зокрема, в Україні планується перерахунок мінімальних пенсій.

Ми також повідомляли про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.