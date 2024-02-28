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Индексация пенсий в Украине — хватит ли денег на повышение выплат с 1 марта

28 февраля 2024 06:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как Украина профинансирует пенсионные выплаты с 1 марта
Пенсионер с деньгами. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Финансовая поддержка международных партнеров имеет решающее значение для обеспечения экономической стабильности Украины во время войны. Но, несмотря на то, что мы не получили финпомощь со стороны США и других партнеров, бюджет страны может обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

Об этом сообщила министер социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Как Украина профинансирует индексацию пенсий в марте

В украинском бюджете предусмотрены средства на индексацию пенсий с 1 марта 2024 года, несмотря на то, что Украина не получила финансовую поддержку со стороны международных партнеров. По словам чиновницы, после индексации пенсионные выплаты из государственного бюджета возрастут в среднем на три миллиарда гривен ежемесячно. Однако государство сможет обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

"Мы должны помнить, что базово мы получаем взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из отчислений Единого социального взноса (ЕСВ). Так что чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше у нас людей работают "в белую" и уплачивают единые социальные взносы" — тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд, а у нас есть возможность увеличивать наши пенсионные расходы и повышать пенсию", — пояснила Жолнович.

Она отметила, что помимо всей помощи от международных партнеров, на которую рассчитывает Украина, на самом деле основным источником дохода для пенсионных выплат являются граждане, налогоплательщики и военнослужащие, уплачивающие единый взнос.

"Это базовые поступления и мы уверены, что нам их на ближайшие месяцы точно хватит", — подчеркнула министер социальной политики.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцев ожидает несколько существенных изменений в марте 2024 года. В частности, в Украине планируется перерасчет минимальных пенсий.

Мы также сообщали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через государственный Сбербанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.

госбюджет
выплаты
пенсии
Минсоцполитики
пенсионеры
Оксана Жолнович

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