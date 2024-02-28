Как Украина профинансирует пенсионные выплаты с 1 марта

Пенсионер с деньгами. Фото: УНІАН

Финансовая поддержка международных партнеров имеет решающее значение для обеспечения экономической стабильности Украины во время войны. Но, несмотря на то, что мы не получили финпомощь со стороны США и других партнеров, бюджет страны может обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

Об этом сообщила министер социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Как Украина профинансирует индексацию пенсий в марте

В украинском бюджете предусмотрены средства на индексацию пенсий с 1 марта 2024 года, несмотря на то, что Украина не получила финансовую поддержку со стороны международных партнеров. По словам чиновницы, после индексации пенсионные выплаты из государственного бюджета возрастут в среднем на три миллиарда гривен ежемесячно. Однако государство сможет обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

"Мы должны помнить, что базово мы получаем взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из отчислений Единого социального взноса (ЕСВ). Так что чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше у нас людей работают "в белую" и уплачивают единые социальные взносы" — тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд, а у нас есть возможность увеличивать наши пенсионные расходы и повышать пенсию", — пояснила Жолнович.

Она отметила, что помимо всей помощи от международных партнеров, на которую рассчитывает Украина, на самом деле основным источником дохода для пенсионных выплат являются граждане, налогоплательщики и военнослужащие, уплачивающие единый взнос.

"Это базовые поступления и мы уверены, что нам их на ближайшие месяцы точно хватит", — подчеркнула министер социальной политики.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинцев ожидает несколько существенных изменений в марте 2024 года. В частности, в Украине планируется перерасчет минимальных пенсий.

Мы также сообщали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через государственный Сбербанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.