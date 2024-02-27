Пенсії в Україні — як перерахують мінімальні виплати з 1 березня

Перерахунок мінімальних пенсій — як зміняться виплати з 1 березня
На українців очікуює кілька суттєвих змін у березні 2024 року. Зокрема, в Україні планується перерахунок мінімальних пенсій.
Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №185 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році".
Індексація пенсій у березні
Планова індексація пенсійних виплат в Україні відбувається щорічно в березні. Цьогоріч уряд планує підвищення пенсій майже на 8% у зв'язку з інфляцією та середньою заробітною платою.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 1 березня очікується середнє підвищення на рівні 322 грн, що підніме середню пенсію до 5 717 грн.
Максимальна сума підвищення не перевищить 1 500 грн, а пенсії, призначені у 2021-2023 роках, зростуть на 100 грн.
Близько 10 млн українців можуть очікувати індексацію. Серед них пенсіонери, які сплачують страхові внески, військові, чорнобильці з інвалідністю, одержувачі страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Як перерахують мінімальні пенсії у березні
Крім індексації, з 1 березня 2024 заплановано підвищення мінімальні пенсії залежно від віку та наявності страхового стажу:
- одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з малим страховим стажем) — з 2 520 грн до 2 725 грн;
- пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 2 760 грн до 2 980 грн;
- непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 120 грн до 3 370 грн;
- пенсіонерам у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 000 грн до 3 240 грн.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.
Ми також повідомляли про те, що в Україні пенсію отримують лише ті громадяни похилого віку, які мають достатній стаж роботи згідно із законодавством. Тим же, хто не набрав потрібного для отримання пенсії трудового стажу, надається соціальна підтримка.
Читайте Новини.LIVE!