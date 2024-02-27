Пенсії в Україні — як перерахують мінімальні виплати з 1 березня

Гроші в руках. Фото: ua.depositphotos.com

На українців очікуює кілька суттєвих змін у березні 2024 року. Зокрема, в Україні планується перерахунок мінімальних пенсій.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №185 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році".

Індексація пенсій у березні

Планова індексація пенсійних виплат в Україні відбувається щорічно в березні. Цьогоріч уряд планує підвищення пенсій майже на 8% у зв'язку з інфляцією та середньою заробітною платою.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 1 березня очікується середнє підвищення на рівні 322 грн, що підніме середню пенсію до 5 717 грн.

Максимальна сума підвищення не перевищить 1 500 грн, а пенсії, призначені у 2021-2023 роках, зростуть на 100 грн.

Близько 10 млн українців можуть очікувати індексацію. Серед них пенсіонери, які сплачують страхові внески, військові, чорнобильці з інвалідністю, одержувачі страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Як перерахують мінімальні пенсії у березні

Крім індексації, з 1 березня 2024 заплановано підвищення мінімальні пенсії залежно від віку та наявності страхового стажу:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з малим страховим стажем) — з 2 520 грн до 2 725 грн;

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 2 760 грн до 2 980 грн;

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 120 грн до 3 370 грн;

пенсіонерам у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 000 грн до 3 240 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.

Ми також повідомляли про те, що в Україні пенсію отримують лише ті громадяни похилого віку, які мають достатній стаж роботи згідно із законодавством. Тим же, хто не набрав потрібного для отримання пенсії трудового стажу, надається соціальна підтримка.