Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Перерахунок мінімальних пенсій — як зміняться виплати з 1 березня arrow

Перерахунок мінімальних пенсій — як зміняться виплати з 1 березня

27 лютого 2024 10:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсії в Україні — як перерахують мінімальні виплати з 1 березня
Гроші в руках. Фото: ua.depositphotos.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На українців очікуює кілька суттєвих змін у березні 2024 року. Зокрема, в Україні планується перерахунок мінімальних пенсій.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №185 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році".

Індексація пенсій у березні

Планова індексація пенсійних виплат в Україні відбувається щорічно в березні. Цьогоріч уряд планує підвищення пенсій майже на 8% у зв'язку з інфляцією та середньою заробітною платою.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 1 березня очікується середнє підвищення на рівні 322 грн, що підніме середню пенсію до 5 717 грн.

Максимальна сума підвищення не перевищить 1 500 грн, а пенсії, призначені у 2021-2023 роках, зростуть на 100 грн.

Близько 10 млн українців можуть очікувати індексацію. Серед них пенсіонери, які сплачують страхові внески, військові, чорнобильці з інвалідністю, одержувачі страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Як перерахують мінімальні пенсії у березні

Крім індексації, з 1 березня 2024 заплановано підвищення мінімальні пенсії залежно від віку та наявності страхового стажу:

  • одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з малим страховим стажем) — з 2 520 грн до 2 725 грн;
  • пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 2 760 грн до 2 980 грн;
  • непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 120 грн до 3 370 грн;
  • пенсіонерам у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — з 3 000 грн до 3 240 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.

Ми також повідомляли про те, що в Україні пенсію отримують лише ті громадяни похилого віку, які мають достатній стаж роботи згідно із законодавством. Тим же, хто не набрав потрібного для отримання пенсії трудового стажу, надається соціальна підтримка.

Кабінет міністрів
виплати
пенсії
гроші
пенсіонери
індексація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі