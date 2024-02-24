Індексацію пенсій відбудеться для понад 10 млн українців — у Мінсоцполітики розповіли деталі

Зняття готівки. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України переніс індексацію пенсій науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування з 1 липня. Так, відтепер з 1 березня для 20,8 тисяч осіб відповідних категорій проіндексують пенсії на 8%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Кому пришвидшать індексацію пенсій

В повідомленні сказано, що у 2023 році індексацію для науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування було проведено з 1 липня. Цього року також планувалося, що підвищення пенсій відбудеться у липні, проте вирішили перенести на 1 березня.

У відомстві також повідомили, що з 1 березня на 8% будуть індексовані пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тисяч пенсіонерів силових відомств;

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала; внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

З 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

У Мінсоцполітики також повідомили, що водночас Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. При цьому, за будь-яких розрахунків, підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

"Таке обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати", — пояснили у відомстві.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.

Ми також повідомляли про те, що Пенсійний фонд України попередив про те, що шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані. Для прикриття вони влаштовують "відеоідентифікацію", яку необхідно пройти внутрішньо переміщеним особам (ВПО).