Индексацию пенсий состоится более чем для 10 млн украинцев — в Минсоцполитики рассказали детали

Снятие наличных денег. Фото: УНІАН

Кабинет Министров Украины перенес индексацию пенсий ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления с 1 июля. Так, с 1 марта для 20,8 тысяч человек соответствующих категорий проиндексируют пенсии на 8%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Кому ускорят индексацию пенсий

В сообщении говорится, что в 2023 году индексация для ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления была проведена с 1 июля. В этом году планировалось, что повышение пенсий состоится в июле, однако решили перенести на 1 марта.

В ведомстве также сообщили, что с 1 марта на 8% будут индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по наступившей инвалидности; вследствие увечья или заболевания, вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи потерпевших и лиц, имеющих право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

С 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

В Минсоцполитики также сообщили, что в то же время правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс. грн. для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. При этом, при любых расчетах, повышение пенсий составит не менее 100 грн.

"Такое ограничение позволит более справедливо распределить имеющийся финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для граждан, получающих наименьшие выплаты" , — пояснили в ведомстве.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) было сделано предупреждение украинцам пожилого возраста, которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через государственный Сбербанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.

Мы также сообщали о том, что Пенсионный фонд Украины предупредил о том, что мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные. Для прикрытия они устраивают "видеоидентификацию", которую необходимо пройти внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).