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Кава у світі продовжить дорожчати — прогнози виробників

10 липня 2024 10:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на каву зростуть у 2024 році — що прогнозують світові виробники
Кава в закладі харчування. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році вартість кави у світі продовжить зростати через низку несприятливих факторів. Збільшення витрат виробники традиційно закладуть у кінцеву ціну продукції.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Ситуація з виробництвом кави у 2024 році

Видання зауважує, що ціни на каву цьогоріч підскочать через багато негативних факторів, які вплинуть на збільшення витрат виробників. А саме:

  • через зміну клімату;
  • перебої з поставками;
  • нові правила Європейського Союзу (ЄС).

За словами голови італійської кавової групи Lavazza Джузеппе Лавацци, вартість кави у 2024 році буде характеризуватися дорожнечею.

"Ціни на каву не знизяться, вони залишаться дуже високими. Ланцюг постачання кави знаходиться під значним тиском", — повідомив він.

Лавацца зауважив, що виробникам кави доводиться підвищувати ціни та зменшувати свою норму прибутку, адже вартість сировини істотно зросла на тлі падіння рівня поставок через зміни клімату.

Як змінились ціни на каву

За останній рік лондонські ф'ючерси на каву робуста суттєво зросли. Зокрема, вартість кави у британських супермаркетах підскочила на близько 15 відсотків порівняно з попереднім роком.

За даними Bloomberg, за перші шість місяців року робуста загалом подорожчала на близько 40% через посуху у В'єтнамі, найбільшому експортері. Така погода завдала шкоди врожаю і може загрожувати дефіциту зерна четвертий рік поспіль. У Бразилії, найбільшому у світі виробнику кави, теж мають намір зібрати нижчі обсяги врожаїв сорту арабіка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.

Також ми писали, що на українському ринку у липні 2024 року ціни на кавуни впали порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, на найбільшому на заході країни гуртовому ринку сільгосппродукції "Шувар" солодку ягоду продають на 15-20% дешевше, ніж о цій порі 2023-го.

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