Цены на кофе вырастут в 2024 году — что прогнозируют мировые производители

Кофе в заведении питания. Фото: Unsplush

В 2024 году стоимость кофе в мире продолжит расти из-за ряда неблагоприятных факторов. Увеличение затрат производители традиционно заложат в конечную цену продукции.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Ситуация с производством кофе в 2024 году

Издание отмечает, что цены на кофе в этом году подскочат из-за многих негативных факторов, которые повлияют на увеличение затрат производителей. А именно:

из-за изменения климата;

перебоев с поставками;

новых правил Европейского союза (ЕС).

По словам главы итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавацци, стоимость кофе в 2024 году будет характеризоваться дороговизной.

"Цены на кофе не снизятся, они останутся очень высокими. Цепь поставки кофе находится под значительным давлением", — сообщил он.

Лавацца отметил, что производителям кофе приходится повышать цены и уменьшать свою норму прибыли, ведь стоимость сырья существенно выросла на фоне падения уровня поставок из-за изменения климата.

Как изменились цены на кофе

За последний год лондонские фьючерсы на кофе робуста существенно выросли. В частности, стоимость кофе в британских супермаркетах подскочила на около 15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

По данным Bloomberg, за первые шесть месяцев года робуста в целом подорожала на около 40% из-за засухи во Вьетнаме, крупнейшем экспортере. Такая погода нанесла урон урожаю и может угрожать дефициту зерна четвертый год подряд. В Бразилии, крупнейшем в мире производителе кофе, тоже намерены собрать более низкие объемы урожаев сорта арабика.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине наблюдается снижение цен на ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.

Также мы писали, что на украинском рынке в июле 2024 года цены на арбузы упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, на крупнейшем на западе страны оптовом рынке сельхозпродукции "Шувар" сладкую ягоду продают на 15-20% дешевле, чем в это время 2023-го.