ПриватБанк надає деякі послуги безкоштовно — як заощадити 100 гривень

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Privatbank

Клієнти державного "Приватбанку" можуть заощаджувати на деяких популярних послугах. Зокрема, якщо оформлювати деякі довідки через мобільний застосунок "Приват24", то можна зекономити 100 гривень.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як зазначив один із клієнтів, він хотів отримати довідку про фінансовий рахунок для казначейства для перерахування коштів за рішенням суду. Виявляється, така послуга обійдеться у відділені банку у 100 гривень, тоді як, її можна отримати безкоштовно через мобільний застосунок.

"У відділенні ПриватБанку на мій запит дівчинка-оператор сказала, що видати таку довідку через відділення буде коштувати 100 гривень. Але є інший, дешевший шлях", — повідомив він.

Достатньо зайти у Приват24, обрати вкладку Сервіси-Довідки за рахунками. Там треба знайти необхідний рахунок та дані, які потрібні у довідці та зробити замовлення. За кілька секунд відповідна довідка буде готова і у розділі "Архів" її можна завантажити на пристрій чи відправити на електронну пошту.

"З пристрою можна за мінімальні кошти роздрукувати довідку вдома, на роботі або в точці надання поліграфічних послуг. Я робив лише довідку про картковий рахунок, але там їх ще кілька видів і принцип, напевно, такий самий. Буду радий, якщо ці знання заощадять вам небагато ваших грошей", — наголосив клієнт фінустанови.

Представники ПриватБанку, коментуючи повідомлення, написали, що в мобільному застосунку Приват24 дійсно можна замовляти довідки безкоштовно.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.

Також у ПриватБанку розповіли про важливість актуалізації даних клієнтів. У разі відсутності вичерпної інформації можуть виникнути проблеми з доступом до рахунків.