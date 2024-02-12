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Клієнти ПриватБанку можуть не платити за популярну послугу — як заощадити 100 грн

12 лютого 2024 10:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк надає деякі послуги безкоштовно — як заощадити 100 гривень
Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Privatbank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державного "Приватбанку" можуть заощаджувати на деяких популярних послугах. Зокрема, якщо оформлювати деякі довідки через мобільний застосунок "Приват24", то можна зекономити 100 гривень.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як заощадити на послугах у ПриватБанку

Як зазначив один із клієнтів, він хотів отримати довідку про фінансовий рахунок для казначейства для перерахування коштів за рішенням суду. Виявляється, така послуга обійдеться у відділені банку у 100 гривень, тоді як, її можна отримати безкоштовно через мобільний застосунок.

"У відділенні ПриватБанку на мій запит дівчинка-оператор сказала, що видати таку довідку через відділення буде коштувати 100 гривень. Але є інший, дешевший шлях", — повідомив він.

Достатньо зайти у Приват24, обрати вкладку Сервіси-Довідки за рахунками. Там треба знайти необхідний рахунок та дані, які потрібні у довідці та зробити замовлення. За кілька секунд відповідна довідка буде готова і у розділі "Архів" її можна завантажити на пристрій чи відправити на електронну пошту.

"З пристрою можна за мінімальні кошти роздрукувати довідку вдома, на роботі або в точці надання поліграфічних послуг. Я робив лише довідку про картковий рахунок, але там їх ще кілька видів і принцип, напевно, такий самий. Буду радий, якщо ці знання заощадять вам небагато ваших грошей", — наголосив клієнт фінустанови.

Представники ПриватБанку, коментуючи повідомлення, написали, що в мобільному застосунку Приват24 дійсно можна замовляти довідки безкоштовно.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.

Також у ПриватБанку розповіли про важливість актуалізації даних клієнтів. У разі відсутності вичерпної інформації можуть виникнути проблеми з доступом до рахунків.

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