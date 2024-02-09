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ПриватБанк "полегшує життя" клієнтам — хто отримає преміум підтримку

9 лютого 2024 10:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк оновив можливості для клієнтів — що змінилось у сервісах
Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: privatbank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний ПриватБанк для полегшення життя бізнес-клієнтів об'єднав свої сервіси з українською системою управління ресурсами бізнесу Bimp. Тепер виставляти рахунки для підприємців стане простіше.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Детальніше про інтеграцію Bimp та ПриватБанку

Як зазначається, тепер сервіс "Інвойсинг" ПриватБанку доступний в інтерфейсі ERP-системи Bimp. Таким чином, виставляти фінансові рахунки за товари та послуги стане можливо безпосередньо з Bimp, що дозволить оптимізувати робочі процеси.

Бізнес-клієнти ПриватБанку зможуть виставляти рахунки, не виходячи з інтерфейсу Bimp.

"Відтепер, бізнес-клієнти ПриватБанку можуть не тільки отримувати виписку і відправляти платежі в банк прямо з ERP, а і виставляти рахунки за товари та послуги навіть не виходячи з інтерфейсу Bimp", — йдеться у повідомленні.

Контрагенти, що також є користувачами ПриватБанку, одержуватимуть пуш-повідомлення в мобільний застосунок "Приват24 для бізнесу". Там зможуть оперативно сплачувати рахунки "у кілька кліків", без ручного введення реквізитів та призначення платежів. Таке нововведення значно заощадить час та мінімізує ризик помилок.

Окрім того, всім бізнес-клієнтам ПриватБанку нададуть преміум підтримку в сервісі Bimp, що забезпечить додатковими перевагами.

У фінустанові наголошують, що "Інвойсинг" ПриватБанку вже завоював більш ніж 30 тисяч клієнтів, які користуються ним для виставлення та оплати рахунків-фактур у веб та мобільному банкінгу "Приват24 бізнес".

Інтеграція дозволить бізнесу ще ефективніше взаємодіяти з банківськими послугами та спростить фінансові операції, що в підсумку підвищить продуктивність та точність обліку, додали у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк активно підтримує українську економіку під час війни. В рамках урядової програми "5-7-9%" видав понад 37 тисяч доступних кредитів.

Також у ПриватБанку розповіли про важливість актуалізації даних клієнтів. У разі відсутності вичерпної інформації можуть виникнути проблеми з доступом до рахунків.

ПриватБанк
банки
бізнес
рахунки
підприємці

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