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Клиенты ПриватБанка могут не платить за популярную услугу — как сэкономить 100 грн

12 февраля 2024 10:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк предоставляет некоторые услуги бесплатно - как сэкономить 100 гривен
Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Privatbank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут экономить на некоторых популярных услугах. В частности, если оформлять некоторые справки через мобильное приложение "Приват24", то можно сэкономить 100 гривен.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как отметил один из клиентов, он хотел получить справку о финансовом счете для казначейства для перечисления средств по решению суда. Оказывается, такая услуга обойдется в отделении банка в 100 гривен, тогда как ее можно получить бесплатно через мобильное приложение.

"В отделении ПриватБанка по моему запросу девочка-оператор сказала, что выдать такую справку через отделение будет стоить 100 гривен. Но есть другой, более дешевый путь", — сообщил он.

Достаточно зайти в Приват24, выбрать вкладку Сервисы-Справки по счетам. Там нужно найти необходимый счет и данные, необходимые в справке и сделать заказ. Через несколько секунд соответствующая справка будет готова и в разделе "Архив" ее можно загрузить на устройство или отправить на электронную почту.

"С устройства можно за минимальные средства распечатать справку дома, на работе или в точке предоставления полиграфических услуг. Я делал только справку о карточном счете, но там их еще несколько видов и принцип, наверное, такой же. Буду рад, если эти знания сэкономят вам немного ваших денег", — подчеркнул клиент финучреждения.

Представители ПриватБанка, комментируя сообщение, написали, что в мобильном приложении Приват24 действительно можно заказывать справки бесплатно.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, Приватбанк для облегчения жизни бизнес-клиентов объединил свои сервисы с украинской системой управления ресурсами бизнеса Bimp. Теперь выставлять счета для предпринимателей станет проще.

Также в ПриватБанке рассказали о важности актуализации данных клиентов. При отсутствии исчерпывающей информации могут возникнуть проблемы с доступом к счетам.

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