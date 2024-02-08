Комунальні послуги — українці можуть стягувати штрафи з постачальників

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі мають право вимагати компенсації за неякісні житлово-комунальні послуги. Механізм стягнення з постачальників штрафів затверджено на законодавчому рівні.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

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Там зазначають, що процедуру здійснення перерахунку вартості комунальних послуг днями затвердив уряд.

Завдяки цьому споживачі будуть платити виключно за якісно надані послуги, інакше — можуть вимагати перерахунку та компенсації.

Згідно з рішенням Кабміну, перераховувати вартість послуг будуть у випадку:

ненадання житлово-комунальних послуг;

надання послуг ЖКГ не в повному обсязі;

надання комунальних послуг невідповідної якості.

Як діяти у випадку надання неякісних послуг

За правилами, перерахунок вартості житлово-комунальних послуг буде здійснюватися у разі відхилення від норм, установлених законодавством та відповідними договорами з постачальниками.

Йдеться про:

меншу температуру теплоносія та гарячої води, невідповідності тиску на вході в будинок;

нижчу температуру повітря у приміщеннях споживача (за наявності договору щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем);

перерви у наданні послуг ЖКГ, зокрема, через перевищення виконавцем термінів здійснення аварійних робіт;

невідповідність складу та якості гарячої та холодної води держсанітарним вимогам;

порушення вимог з поводження зі сміттям, зокрема, графіку його вивезення.

Виконавці зобов’язані упродовж одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок відповідно до вимог Порядку. Також мусять сплатити споживачам неустойку (штраф) у порядку та розмірах, визначених законодавством чи за контрактом.

При цьому перерахунок має здійснюватися незалежно від наявності у споживачів боргів за послугу ЖКГ.

У підсумку сума перерахунку та неустойки (штрафу) через порушення умов контракту має зараховуватися споживачам у погашення боргу за фактично спожиті комунальні послуги. Водночас, якщо у клієнтів заборгованості немає, то кошти мають бути враховані в оплату майбутніх платежів.

"Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості", — йдеться у порядку.

З деталями механізму здійснення перерахунку вартості комунальних послуг можна ознайомитися за посиланням.

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Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.

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