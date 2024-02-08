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Компенсація за неякісні послуги ЖКГ — як стягнути з постачальника штраф

8 лютого 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Комунальні послуги — українці можуть стягувати штрафи з постачальників
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські споживачі мають право вимагати компенсації за неякісні житлово-комунальні послуги. Механізм стягнення з постачальників штрафів затверджено на законодавчому рівні.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

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Там зазначають, що процедуру здійснення перерахунку вартості комунальних послуг днями затвердив уряд.

Завдяки цьому споживачі будуть платити виключно за якісно надані послуги, інакше — можуть вимагати перерахунку та компенсації.

Згідно з рішенням Кабміну, перераховувати вартість послуг будуть у випадку:

  • ненадання житлово-комунальних послуг;
  • надання послуг ЖКГ не в повному обсязі;
  • надання комунальних послуг невідповідної якості.

Як діяти у випадку надання неякісних послуг

За правилами, перерахунок вартості житлово-комунальних послуг буде здійснюватися у разі відхилення від норм, установлених законодавством та відповідними договорами з постачальниками.

Йдеться про:

  • меншу температуру теплоносія та гарячої води, невідповідності тиску на вході в будинок;
  • нижчу температуру повітря у приміщеннях споживача (за наявності договору щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем);
  • перерви у наданні послуг ЖКГ, зокрема, через перевищення виконавцем термінів здійснення аварійних робіт;
  • невідповідність складу та якості гарячої та холодної води держсанітарним вимогам;
  • порушення вимог з поводження зі сміттям, зокрема, графіку його вивезення.

Виконавці зобов’язані упродовж одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок відповідно до вимог Порядку. Також мусять сплатити споживачам неустойку (штраф) у порядку та розмірах, визначених законодавством чи за контрактом.

При цьому перерахунок має здійснюватися незалежно від наявності у споживачів боргів за послугу ЖКГ.

У підсумку сума перерахунку та неустойки (штрафу) через порушення умов контракту має зараховуватися споживачам у погашення боргу за фактично спожиті комунальні послуги. Водночас, якщо у клієнтів заборгованості немає, то кошти мають бути враховані в оплату майбутніх платежів.

"Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості", — йдеться у порядку.

З деталями механізму здійснення перерахунку вартості комунальних послуг можна ознайомитися за посиланням.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.

комунальні послуги
ЖКГ
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послуги

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