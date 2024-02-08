Коммунальные услуги — украинцы могут взимать штрафы с поставщиков

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители вправе потребовать компенсации за некачественные жилищно-коммунальные услуги. Механизм взыскания с поставщиков штрафов утвержден на законодательном уровне.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

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Там отмечают, что процедуру пересчета стоимости коммунальных услуг на днях утвердило правительство.

Благодаря этому потребители будут платить исключительно за качественно предоставленные услуги, иначе могут требовать перерасчета и компенсации.

Согласно решению Кабмина, пересчитывать стоимость услуг будут в случае:

непредоставления жилищно-коммунальных услуг;

предоставления услуг ЖКХ не в полном объеме;

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Как действовать в случае предоставления некачественных услуг

По правилам, перерасчет стоимости жилищно-коммунальных услуг будет производиться в случае отклонения от норм, установленных законодательством и соответствующими договорами с поставщиками.

Речь идет о:

меньшей температуре теплоносителя и горячей воды;

несоответствия давления на входе в дом;

более низкой температуре воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора по обслуживанию внутридомовых систем);

перерывах в предоставлении услуг ЖКХ, в частности, из-за превышения исполнителем сроков осуществления аварийных работ;

несоответствии состава и качества горячей и холодной воды госсанитарным требованиям;

нарушении требований по обращению с мусором, в частности, графика его вывоза.

Исполнители обязаны в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, произвести перерасчет в соответствии с требованиями Порядка. Также они должны уплатить потребителям неустойку (штраф) в порядке и размерах, определенных законодательством или по контракту.

При этом перерасчет должен производиться независимо от наличия у потребителей долгов за услугу ЖКХ.

В результате сумма перерасчета и неустойки (штрафа) из-за нарушения условий контракта должна засчитываться потребителям в погашение долга за фактически потребленные коммунальные услуги. В то же время, если у клиентов задолженности нет, то средства должны быть учтены в оплату будущих платежей.

"Пересчет по акту-претензии, поступившему от потребителя соответствующего многоквартирного дома, производится исполнителем для всех потребителей такого дома, которым была предоставлена услуга несоответствующего качества", — говорится в порядке.

С деталями механизма осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, украинское законодательство предусматривает предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для особых категорий украинцев. Известно, какие нормативы действуют в 2024 году.

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