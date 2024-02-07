Комунальні послуги у 2024 році — розмір доходу родини для права на пільги

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг для особливих категорій українців. Відомо, які нормативи діють у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Нормативи для права на пільги у 2024 році

За правилами, пільги на оплати житлово-комунальних послуг надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини. А саме — коли дохід в розрахунку на одну людину за попередні пів року не перевищує розмір доходу, що дає право на так звану "податкову соціальну пільгу".

У січні 2024 року розмір такої соціальної пільги змінився. Він зріс до 4,24 тис. гривень.

Як встановлюють розмір податкової соцпільги

Встановлюють розмір податкової соцпільги так: беруть місячний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня звітного року та множать на 1,4, округлюють до найближчих 10 гривень.

Для забезпечення Єдиного держобліку фізосіб, які мають право на пільги, ведуть Єдиний державний автоматизований реєстр осіб-пільговиків.

До ЄДАРП включають:

відомості про пільговиків;

інформацію про членів їхніх сімей.

Хто з українців може оформити пільги

Пільгу на оплату послуг ЖКГ, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу надають у розмірі 100%, 50% та 25% знижки.

Зокрема, на них мають право громадяни, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною та члени родини у разі його смерті; працівники сфери культури та пенсіонери-педагоги з сільської місцевості, багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; дружині/чоловіку померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; родини з дітьми з інвалідністю;

учасники війни; діти війни.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.

Раніше ми писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.