Як перерахувати вартість комуналки в Україні

Гроші та платежі за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Якщо протягом певного періоду комунальні послуги були надані не в повному обсязі або мали недостатню якість, їхня вартість може бути переглянута. Це стосується, зокрема, послуг з надання опалення та гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації, а також обслуговування та утилізації побутових відходів.

Можливість перегляду вартості комунальних послуг, наданих неякісно або не наданих взагалі, регулюється чинним законодавством України.

У яких випадках можна перерахувати вартість комуналки

Перерахунок оплати комунальних послуг можливий, якщо вони не відповідали низці критеріїв. Наприклад, це може бути відхилення температури та тиску теплоносіїв та гарячої води від встановлених норм, а також зниження температури у приміщеннях споживачів за наявності договору на обслуговування систем опалення всередині будинку.

Перерахунок також може бути здійснений під час перебоїв у наданні послуг, включаючи затримки у виконанні аварійно-ремонтних робіт. Іншими критеріями є невідповідність якості та складу води державним санітарним нормам, порушення умов вивезення побутових відходів чи недотримання встановленого графіка.

Як відбувається перерахунок за комуналку

Виконавці комунальних послуг протягом місяця, наступного за відповідним розрахунковим періодом, зобов'язані автоматично перерахувати вартість послуг за період, протягом якого вони не були надані повністю або надані з недостатньою якістю. Це також включає виплату штрафів за неналежне надання послуг відповідно до законодавства чи умов договору.

Процес здійснення перерахунку наступний:

Якщо споживач подає акт-претензії та виконавець визнає вимоги, викладені у претензії, перерахунок має бути здійснений протягом місяця з дати прийняття рішення про задоволення цих вимог.

Якщо претензія надходить від мешканця багатоквартирного будинку та визнається, перерахунок виконується для всіх мешканців будинку, які зіткнулися із недостатньою якістю наданих послуг.

Перерахунок вартості послуг здійснюється незалежно від наявності заборгованості них. Сума перерахунку та штрафу за порушення умов договору спрямовується на покриття поточної заборгованості за спожиті послуги або майбутні платежі у разі відсутності заборгованості.

Нагадаємо, що в Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припиняють надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас частини українців спишуть борги.

Також ми писали, що з січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів та пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. Однак у деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості із судового розгляду.