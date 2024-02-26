Как перечислить стоимость коммуналки в Украине

Деньги и платежи за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Если в течение определенного периода коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме или обладали недостаточным качеством, их стоимость может быть пересмотрена. Это касается, в частности, услуг по предоставлению отопления и горячей воды, централизованного водоснабжения и канализации, а также обслуживания и утилизации бытовых отходов.

Возможность пересмотра стоимости коммунальных услуг, предоставленных некачественно или не предоставленных вообще регулируется действующим законодательством Украины.

В каких случаях можно перечислить стоимость коммуналки

Перерасчет оплаты коммунальных услуг возможен, если они не соответствовали ряду критериев. Например, это может быть отклонение температуры и давления теплоносителей и горячей воды от установленных норм, а также снижение температуры в помещениях потребителей при наличии договора на обслуживание систем отопления внутри дома.

Перерасчет также может быть произведен при перебоях в оказании услуг, включая задержки в выполнении аварийно-ремонтных работ. Другими критериями являются несоответствие качества и состава воды государственным санитарным нормам, нарушение условий вывоза бытовых отходов или несоблюдение установленного графика.

Как происходит перерасчет за коммуналку

Исполнители коммунальных услуг в течение месяца, следующего за соответствующим расчетным периодом, обязаны автоматически произвести перерасчет стоимости услуг за период, в течение которого они не были предоставлены полностью или предоставлены с недостаточным качеством. Это также включает выплату штрафов за ненадлежащее предоставление услуг в соответствии с законодательством или условиями договора.

Процесс осуществления перерасчета следующий:

Если потребитель представляет акт-претензии и исполнитель признает требования, изложенные в претензии, перерасчет должен быть произведен в течение месяца с даты принятия решения об удовлетворении этих требований.

Если претензия поступает от жильца многоквартирного дома и признается, перерасчет выполняется для всех жильцов дома, которые столкнулись с недостаточным качеством предоставленных услуг.

Пересчет стоимости услуг производится вне зависимости от наличия задолженности за них. Сумма перерасчета и штрафа за нарушение условий договора направляется на покрытие текущей задолженности за потребленные услуги или будущие платежи в случае отсутствия задолженности.

Напомним, что в Украине согласно решению правительства гражданам с февраля 2024 года прекращают предоставление жилищно-коммунальных услуг за задолженность, которую накопили во время войны. В то же время части украинцев спишут долги.

Также мы писали, что с января 2024 в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.