Нерухомість в Україні — ким і скільки треба працювати, щоб купити житло

Ключі в руках. Фото: Unsplush

Експерти підрахували, ким і скільки потрібно працювати, щоб дозволити собі купити квартиру в Україні. Для аналізу взяли ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості та середню заробітну плату в країні.

Відповідні підрахунки оприлюднили маркетплейс нерухомості DIM.RIA та сайт з пошуку роботи Robota.uа.

Середній дохід українців та ціни на житло у 2024 році

Метою дослідження було зробити детальний аналіз реальних фінансових можливостей українців і тенденції зростання вартості нерухомості.

Дослідники сформували перелік професій із найбільшою кількістю вакансій у Києві, Львові та Дніпрі. Так, зокрема, продавець-консультант із середньою заробітною платою у 15,6 тис. гривень у Києві зможе накопичити на квартиру:

на первинному ринку — за 18 років;

на вторинному ринку — за 16 років.

У Львові такий фахівець має витратити 15 років життя для купівлі власної оселі.

Водій у Львові із середньою зарплатою у 26,5 тис. грн має витратити вісім років, а в Дніпрі — п'ять років, щоб купити житло на вторинному ринку і 7 років — на первинному ринку.

Джерело: DIM.RIA, Robota.uа

Таким чином, на вторинному ринку житла у Києві, Львові та Ужгороді — найбільша середня ціна за однокімнатну квартиру. У Києві потрібно 11 років накопичення середньої місячної зарплати для купівлі квартири за понад 3 млн грн. У Львові — 10 років, у Вінниці та Ужгороді — 9 років.

Джерело: DIM.RIA, Robota.uа

Ким треба працювати, щоб швидше купити житло

За даними інформації про вакансії із найбільшими зарплатами у трьох найбільших містах країни, технічному лідеру команди із зарплатою 78,88 тис. грн у Києві треба близько чотирьох років на купівлю квартири у новобудові та три роки — на вторинному ринку.

У Львові середня зарплата такого спеціаліста — 73,75 тис. грн, тому треба два роки на купівлю житла на вторинному ринку і чотири роки — на первинному.

З-поміж списку професій зарплата Chief Marketing Officer (СМО) прирівнюється до чотирьох років для купівлі квартири у Києві та Львові.

Як свідчить дослідження, найбільшу середню заробітну плату у Києві, Дніпрі та Львові отримує Java developer, тому йому найпростіше стати власником нерухомості у цих містах.

Джерело: DIM.RIA, Robota.uа

Більше про нерухомість

Нагадаємо, у Києві запустили програму оренди житла з правом викупу. Експерти розповіли нюанси такого варіанту купівлі квартир.

Також ми писали, що українці мають можливість скористатися програмою "єОселя", яка дозволяє вигідно придбати житло. Незважаючи на це, не всі громадяни можуть отримати кредит. Однак кожен може самостійно збільшити свої шанси на це.