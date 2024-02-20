Недвижимость в Украине — кем и сколько нужно работать, чтобы купить жилье

Ключи в руках. Фото: Unsplush

Эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа взяли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.

Соответствующие подсчеты обнародовали маркетплейс недвижимости DIM.RIA и сайт по поиску работы Robota.ua.

Средний доход украинцев и цены на жилье в 2024 году

Целью исследования было сделать подробный анализ реальных финансовых возможностей украинцев и тенденции роста стоимости недвижимости.

Исследователи сформировали список профессий с наибольшим количеством вакансий в Киеве, Львове и Днепре. Так, в частности продавец-консультант со средней заработной платой в 15,6 тыс. гривен в Киеве сможет накопить на квартиру:

на первичном рынке — за 18 лет;

на вторичном рынке — за 16 лет.

Во Львове такой специалист должен потратить 15 лет жизни для покупки собственного дома.

Водитель во Львове со средней зарплатой 26,5 тыс. грн должен потратить восемь лет, а в Днепре — пять лет, чтобы купить жилье на вторичном рынке и 7 лет — на первичном рынке.

Источник: DIM.RIA, Robota.ua

Таким образом, на вторичном рынке жилья в Киеве, Львове и Ужгороде — самая большая средняя цена за однокомнатную квартиру. В Киеве потребуется 11 лет накопления средней месячной зарплаты для покупки квартиры более чем за 3 млн грн. Во Львове — 10 лет, в Виннице и Ужгороде — 9 лет.

Источник: DIM.RIA, Robota.ua

Кем нужно работать, чтобы быстрее купить жилье

По данным информации о вакансиях с наибольшими зарплатами в трех крупнейших городах страны, техническому лидеру команды с зарплатой 78,88 тыс. грн в Киеве нужно около четырех лет на покупку квартиры в новостройке и три года — на вторичном рынке.

Во Львове средняя зарплата такого специалиста — 73,75 тыс. грн, поэтому нужно два года на покупку жилья на вторичном рынке и четыре года — на первичном.

Из списка профессий зарплата Chief Marketing Officer (СМО) приравнивается к четырем годам для покупки квартиры в Киеве и Львове.

Как свидетельствует исследование, самую большую среднюю заработную плату в Киеве, Днепре и Львове получает Java developer, поэтому ему проще всего стать владельцем недвижимости в этих городах.

Источник: DIM.RIA, Robota.ua

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