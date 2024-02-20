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Покупка нового жилья — кем и сколько для этого нужно работать в Украине

20 февраля 2024 08:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Недвижимость в Украине — кем и сколько нужно работать, чтобы купить жилье
Ключи в руках. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа взяли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.

Соответствующие подсчеты обнародовали маркетплейс недвижимости DIM.RIA и сайт по поиску работы Robota.ua.

Средний доход украинцев и цены на жилье в 2024 году

Целью исследования было сделать подробный анализ реальных финансовых возможностей украинцев и тенденции роста стоимости недвижимости.

Исследователи сформировали список профессий с наибольшим количеством вакансий в Киеве, Львове и Днепре. Так, в частности продавец-консультант со средней заработной платой в 15,6 тыс. гривен в Киеве сможет накопить на квартиру:

  • на первичном рынке — за 18 лет;
  • на вторичном рынке — за 16 лет.

Во Львове такой специалист должен потратить 15 лет жизни для покупки собственного дома.

Водитель во Львове со средней зарплатой 26,5 тыс. грн должен потратить восемь лет, а в Днепре — пять лет, чтобы купить жилье на вторичном рынке и 7 лет — на первичном рынке.

 

цены на квартиры
Источник: DIM.RIA, Robota.ua

Таким образом, на вторичном рынке жилья в Киеве, Львове и Ужгороде — самая большая средняя цена за однокомнатную квартиру. В Киеве потребуется 11 лет накопления средней месячной зарплаты для покупки квартиры более чем за 3 млн грн. Во Львове — 10 лет, в Виннице и Ужгороде — 9 лет.

 

цены на жилье
Источник: DIM.RIA, Robota.ua

Кем нужно работать, чтобы быстрее купить жилье

По данным информации о вакансиях с наибольшими зарплатами в трех крупнейших городах страны, техническому лидеру команды с зарплатой 78,88 тыс. грн в Киеве нужно около четырех лет на покупку квартиры в новостройке и три года — на вторичном рынке.

Во Львове средняя зарплата такого специалиста — 73,75 тыс. грн, поэтому нужно два года на покупку жилья на вторичном рынке и четыре года — на первичном.

Из списка профессий зарплата Chief Marketing Officer (СМО) приравнивается к четырем годам для покупки квартиры в Киеве и Львове.

Как свидетельствует исследование, самую большую среднюю заработную плату в Киеве, Днепре и Львове получает Java developer, поэтому ему проще всего стать владельцем недвижимости в этих городах.

 

цены на квартиры
Источник: DIM.RIA, Robota.ua

Больше о недвижимости

Напомним, в Киеве была запущена программа аренды жилья с правом выкупа. Эксперты рассказали нюансы такого варианта покупки квартир.

Также мы писали, что украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОселя", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это не все граждане могут получить кредит. Однако каждый может самостоятельно увеличить свои шансы на это.

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