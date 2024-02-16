В кошторис ремонту школи у Кривому Розі внесли йоржики для туалету за завищеною ціною

Чоловік за ноутбуком. Фото: Детектор Медіа

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА замовив капітальний ремонт школи №89 на 160 млн грн. У кошторосі, окрім ремонтних робіт, зазначені матеріали за завищеними цінами. Зокрема, щітки для туалету за понад 4 тис. гривень.

Про це розповіли "Наші Гроші" з посиланням на портал публічних закупівель Prozorro.

Деталі тендеру

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 8 лютого за результатами тендеру замовив ТОВ "Будівельна група "Альфабуд" капітальний ремонт гімназії №89 на 160 млн грн. На ці кошти відремонтують опалення, вентиляцію, кондиціювання, освітлення, водопостачання, відеоспостереження, пожежну та охоронну сигналізації, блискавкозахист, огорожу, систему керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення і покажчиків напрямку рухів, озеленять і благоустроять територію.

У кошторосі ремонту помітили зокрема завищення цін на металопластикові вікна. Так, вікна із двокамерним склопакетом 4i-10-4M1-10-4i та захисною сіткою врахували по 8 640 грн/кв м. На порталі "Наші Гроші" зазначили, що у грудні 2023 року КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Дніпропетровської облради замовляв металопластикові вікна по 3 480 грн/кв м. із москітними сітками по 278 грн/кв м. Тобто вікна для лікарні обійшлися на 57% дешевше.

Наразі у магазинах вікна з таким склопакетом пропонують по 2 639 грн за квадратний метр.

Джерело: скриншот

Також у кошторосі помітили неочікувані предмети розкоші за завищеною ціною. Йдеться про три тримачі для туалетної щітки серії Lehnen Evolution L31031001, які врахували по 4 084 грн/шт, тоді як в магазині вони коштують 3091 грн за штуку.

Джерело: "Наші Гроші"

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України зобов'язав установи освіти, охорони здоров'я та інших держзамовників купувати деякі продукти через Prozorro Market. Такі правила стосуються закупівель, вартість яких перевищує 100 тисяч гривень.

Ми також повідомляли про те, що упродовж січня 2024 року публічні замовники оголосили у Prozorro закупівель на 58,14 млрд грн. За результатами торгів за цей період уклали договорів на 62 млрд гривень.