В смету ремонта школы в Кривом Роге внесли ершики для туалета по завышенной цене

Человек за ноутбуком. Фото: Детектор Медиа

Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА заказал капитальный ремонт школы №89 на 160 млн. грн. В смете, кроме ремонтных работ, указаны материалы по завышенным ценам. В частности, щетки для туалета более 4 тыс. гривен.

Об этом рассказали "Наші Гроші" со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.

Детали тендера

Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА 8 февраля по результатам тендера заказал ООО "Строительная группа "Альфабуд" капитальный ремонт гимназии №89 на 160 млн грн. На эти средства отремонтируют отопление, вентиляцию, кондиционирование, освещение, водоснабжение, видеонаблюдение, пожарную и охранную сигнализацию, , ограждение, систему управления эвакуированием людей в части системы оповещения и указателей направления движений, озеленят и благоустроят территорию

В смете ремонта заметили завышение цен на металлопластиковые окна. Так, окна с двухкамерным стеклопакетом 4i-10-4M1-10-4i и защитной сеткой учли по 8 640 грн / кв. КП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Днепропетровского облсовета заказывал металлопластиковые окна по 3 480 грн/кв м. с москитными сетками по 278 грн/кв м. То есть окна для больницы обошлись на 57% дешевле.

Сейчас в магазинах окна с таким стеклопакетом предлагают по 2 639 грн за квадратный метр.

Источник: скриншот

Также в смете заметили неожиданные предметы роскоши по завышенной цене. Речь идет о трех держателях для туалетной щетки серии Lehnen Evolution L31031001, которые учли по 4 084 грн/шт, тогда как в магазине они стоят 3091 грн за штуку.

Источник: "Наши Деньги"

Что еще нужно знать

Напомним, что Кабинет Министров обязал учреждения образования, здравоохранения и других госзаказчиков покупать некоторые продукты через Prozorro Market. Такие правила касаются закупок, стоимость которых превышает 100 тысяч гривен.

Мы также сообщали о том, что за январь 2024 года публичные заказчики объявили у Prozorro закупок на 58,14 млрд грн. По результатам торгов за этот период заключили договоры на 62 млрд гривен.