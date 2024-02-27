До 31 марта 2024 года все пенсионеры-переселенцы, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию.

Женщина возле отделения Ощад. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Пенсионеры, которые не успеют пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Ранее этот процесс был временно остановлен из-за пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения, однако сейчас он восстановлен. Проведение верификации необходимо для того, чтобы государство могло убедиться, что пенсионные средства получает именно тот человек, которому они назначены.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Как пенсионерам пройти идентификацию

Один из способов прохождения идентификации — через видеосвязь. Заявку на прохождение процедуры идентификации рекомендуется подать до 15 марта, чтобы у специалистов Пенсионного фонда Украины было достаточно времени для ее обработки.

Тем, кто находится за границей, следует обратиться за прохождением идентификации в украинское дипломатическое представительство за границей, а затем отправить пакет документов по почте или через онлайн-сервис.

Кроме того, пенсионеры могут лично обратиться в отделение Сбербанка или в любой сервисный центр ПФУ, предоставив документ, удостоверяющий ваше лицо.

Напомним, мы писали, что Государственное финучреждение "Ощадбанк" готовит повышение тарифов по карточкам. Обновление намерены ввести с 1 апреля 2024 года, а до этой даты тарификация будет прежней.

Ранее мы говорили, что ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса. В "Приват24 для бизнеса" появилась новая услуга автоматического заполнения календаря отчетов.