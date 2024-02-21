ПриватБанк створив нову важливу послугу для бізнесу — деталі

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ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу — як працює

21 лютого 2024 11:19
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Державна фінустанова "ПриватБанк" допоможе українським підприємцям з вчасним поданням податкової звітності. У "Приват24 для бізнесу" з'явилась нова послуга автоматичного заповнення календаря звітів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Детальніше про сервіс "Календар звітів"

Завдяки новій функції клієнтам ПриватБанку стане ще простіше вести бізнес та співпрацювати з податківцями.

"Бізнес клієнти ПриватБанку відтепер можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності", — йдеться у повідомленні.

Відповідна послуга працює в розділі "Електронна звітність" у вебверсії "Приват24 для бізнесу". Вона покликана допомогти клієнтам автоматично заповнити календар податкових звітів, враховуючи історії звітів та даних податкової служби.

Як працює нова послуга в Приват

У пресслужбі пояснили, що під час входу в меню "Облік та звіти — Електронна звітність" буде автоматично вмикатися помічник. Він допоможе налаштувати "Календар звітів" на основі прийнятих звітів і інформації із податкової.

Завдяки новій функції "Приват24 для бізнесу" клієнти зможуть:

  • надсилати запити в Податкову службу, щоб завантажити дані для календаря;
  • прибирати звіти, про які не потрібно нагадувати;
  • додавати будь-який звіт, а термін у "Календарі звітів" виникне автоматично.

Окрім того, у сервісі "Електронна звітність" клієнти можуть одразу сплатити податки на основі прийнятого звіту "Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи". Також можна вести "Книгу обліку надходжень та витрат", "Фінансову звітність", додали у банку.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

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Нагадаємо, ПриватБанк надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.

Також повідомлялося, що ПриватБанк оголосив нову акцію для клієнтів, покликану заощадити їхні кошти. Ті, хто до неї долучаться, зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату різноманітних послуг.

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