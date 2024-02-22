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На 20% дешевше за тиждень — на що в Україні падають ціни

22 лютого 2024 11:32
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — у лютому різко подешевшали популярні продукти
Продуктовий супермаркет. Фото: Delo.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Під кінець лютого 2024 року на українських ринках різко знизилася у вартості ціла низка популярних продуктів. Стрімко впали ціни на овочі місцевого виробництва.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як змінилися ціни на овочі у лютому

Як зазначається, йдеться про цибулю, капусту і моркву, ціни на які минулої весни били рекорди. Наприкінці зими у фермерів спостерігаються проблеми зі зберіганням та збутом, через що змушені знижувати вартість та розпродавати запаси. Відповідна тенденція найближчим часом збережеться, пояснюють експерти.

Ціни на цибулю

Цього тижня аграрії почали розпродавати цибулю зі сховищ, тому пропозиція на ринку зросла, а відтак — знизилися ціни. Зараз овоч надходить у продаж за 8-14 грн/кг. Це на 20% нижче проти попереднього тижня.

Аналітики зауважують, що фермери розраховували продати продукцію дорожче, проте через зниження якості не вдалося. Оскільки цибуля швидко псується, їм немає сенсу не поспішати з її реалізацією.

Водночас виробники якісної цибулі не збираються поспішати її продавати, заявивши про намір зробити це не раніше середини березня.

За словами експертів, за аналогічний період 2023 року цибуля надходила у продаж у 3,6 раза дорожче, ніж нині.

Зокрема, в українських супермаркетах цибуля продається у середньому за 16,81 грн/кг. Минулого тижня було 17,16 грн/кг.

 

цибуля
Джерело: Мінфін

Ціни на капусту

Подібна ситуація з капустою, якої також на ринку суттєво побільшало. Виробники ладні продавати її за 6-10 грн/кг. Це на 20% дешевше проти попереднього тижня.

Зниження цінового тренду обумовлене скороченням торгової активності з боку гуртових підприємств та роздрібних мереж. Також падає якість капусти, що сприяє зниженню цін. Вартість овоча наприкінці лютого в середньому на 11% вища проти 2023-го у цей період.

У великих торгових точках у середньому вартість білокачанної капусти у січні дорівнювала 15,01 грн/кг, а зараз — 15,83 грн. Тож магазини поки не знижують ціни.

 

капуста
Джерело: Мінфін

Ціни на моркву

У популярних супермаркетах за місяць впала вартість моркви. У січні один кілограм коштував 15,25 грн/кг, у лютому — на майже 2 гривні дешевше — 13,34 грн/кг.

 

морква
Джерело: Мінфін

Більше про ціни в Україні

Нагадаємо, в українських магазинах в кінці зими 2024 року стрімкими темпами дорожчають м'ясо та сало. За місяць деякі види цієї продукції додали у вартості кілька гривень, а експерти попереджають, що це ще не межа.

Також ми писали, що у великих супермаркетах України дешевшає популярний продукт, який з осені 2022 року бив рекорди за вартістю. Знижуються ціни на курячі яйця.

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