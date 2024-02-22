Цены в Украине — в феврале резко подешевели популярные продукты

Продуктовый супермаркет. Фото: Delo.ua

К концу февраля 2024 года на украинских рынках резко снизился в стоимости целый ряд популярных продуктов. Стремительно упали цены на овощи местного производства.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как изменились цены на овощи в феврале

Как отмечается, речь идет о луке, капусте и моркови, цены на которые прошлой весной били рекорды. В конце зимы у фермеров наблюдаются проблемы с хранением и сбытом, из-за чего вынужденны снижать стоимость и распродавать запасы. Соответствующая тенденция в ближайшее время сохранится, объясняют эксперты.

Цены на лук

На этой неделе аграрии начали распродавать лук из хранилищ, поэтому предложение на рынке выросло, а потому — снизились цены. В настоящее время овощ поступает в продажу за 8-14 грн/кг. Это на 20% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики отмечают, что фермеры рассчитывали продать продукцию подороже, однако из-за снижения качества не удалось. Поскольку лук быстро портится, им нет смысла не торопиться с его реализацией.

В то же время производители качественного лука не собираются спешить его продавать, заявив о намерении сделать это не раньше середины марта.

По словам экспертов, за аналогичный период 2023 года лук поступал в продажу в 3,6 раза дороже, чем сейчас.

В частности, в украинских супермаркетах лук продается в среднем по 16,81 грн/кг. На прошлой неделе было 17,16 грн/кг.

Источник: Минфин

Цены на капусту

Подобная ситуация с капустой, которой также на рынке стало существенно больше. Производители готовы продавать ее за 6-10 грн/кг. Это на 20% дешевле против предыдущей недели.

Снижение ценового тренда обусловлено сокращением торговой активности со стороны оптовых предприятий и розничных сетей. Также падает качество капусты, что способствует понижению цен. Стоимость овоща в конце февраля в среднем на 11% выше против 2023-го в этот период.

В крупных торговых точках в среднем стоимость белокочанной капусты в январе равнялась 15,01 грн/кг, а сейчас — 15,83 грн. Так что магазины пока не снижают цены.

Источник: Минфин

Цены на морковь

В популярных супермаркетах за месяц упала стоимость моркови. В январе один килограмм стоил 15,25 грн/кг, в феврале — почти на 2 гривны дешевле — 13,34 грн/кг.

Источник: Минфин

Больше о ценах в Украине

Напомним, в украинских магазинах в конце зимы 2024 года стремительными темпами дорожают мясо и сало. За месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.

Также мы писали, что в крупных супермаркетах Украины дешевеет популярный продукт, который с осени 2022 года бил рекорды по стоимости. Снижаются цены на куриные яйца.