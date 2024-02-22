Цены в Украине — в феврале резко подешевели популярные продукты

На 20% дешевле за неделю — на что в Украине падают цены
К концу февраля 2024 года на украинских рынках резко снизился в стоимости целый ряд популярных продуктов. Стремительно упали цены на овощи местного производства.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Как изменились цены на овощи в феврале
Как отмечается, речь идет о луке, капусте и моркови, цены на которые прошлой весной били рекорды. В конце зимы у фермеров наблюдаются проблемы с хранением и сбытом, из-за чего вынужденны снижать стоимость и распродавать запасы. Соответствующая тенденция в ближайшее время сохранится, объясняют эксперты.
Цены на лук
На этой неделе аграрии начали распродавать лук из хранилищ, поэтому предложение на рынке выросло, а потому — снизились цены. В настоящее время овощ поступает в продажу за 8-14 грн/кг. Это на 20% ниже по сравнению с предыдущей неделей.
Аналитики отмечают, что фермеры рассчитывали продать продукцию подороже, однако из-за снижения качества не удалось. Поскольку лук быстро портится, им нет смысла не торопиться с его реализацией.
В то же время производители качественного лука не собираются спешить его продавать, заявив о намерении сделать это не раньше середины марта.
По словам экспертов, за аналогичный период 2023 года лук поступал в продажу в 3,6 раза дороже, чем сейчас.
В частности, в украинских супермаркетах лук продается в среднем по 16,81 грн/кг. На прошлой неделе было 17,16 грн/кг.
Цены на капусту
Подобная ситуация с капустой, которой также на рынке стало существенно больше. Производители готовы продавать ее за 6-10 грн/кг. Это на 20% дешевле против предыдущей недели.
Снижение ценового тренда обусловлено сокращением торговой активности со стороны оптовых предприятий и розничных сетей. Также падает качество капусты, что способствует понижению цен. Стоимость овоща в конце февраля в среднем на 11% выше против 2023-го в этот период.
В крупных торговых точках в среднем стоимость белокочанной капусты в январе равнялась 15,01 грн/кг, а сейчас — 15,83 грн. Так что магазины пока не снижают цены.
Цены на морковь
В популярных супермаркетах за месяц упала стоимость моркови. В январе один килограмм стоил 15,25 грн/кг, в феврале — почти на 2 гривны дешевле — 13,34 грн/кг.
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Напомним, в украинских магазинах в конце зимы 2024 года стремительными темпами дорожают мясо и сало. За месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.
Также мы писали, что в крупных супермаркетах Украины дешевеет популярный продукт, который с осени 2022 года бил рекорды по стоимости. Снижаются цены на куриные яйца.
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