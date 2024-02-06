Пільги на комунальні послуги — хто з українців отримає 25% знижки

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина громадян має право сплачувати за житлово-комунальні менше. Експерти розповіли, кому надають 25% знижку на нараховану суму у платіжках.

Про це повідомляють в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про 25% знижку на оплату комуналки

Як повідомляють у ПФУ, йдеться про пільгу на оплату комунальних послуг, яка надається з урахуванням середньомісячного доходу для "дітей війни".

Пільговикам такої категорії передбачається право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг згідно із законом "Про соціальний захист дітей війни" №2195-IV у редакції від 20.01.2018 року.

Зокрема, у статті п'ятій закону зазначається, що під час визначення права на пільгу мають враховувати середньомісячний сукупний дохід на одну людину за попередні шість місяців.

Як уточнюють у ПФУ, до категорії "діти війни" належать громадяни, яким на момент завершення Другої світової війни, 2 вересня 1945 року, було не більше 18 років.

Пільга у 25% поширюється на оплату:

послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком;

централізованого постачання холодної води;

гарячої води;

"блакитного палива";

централізованого опалення;

вивезення побутових відходів;

твердого палива та зрідженого газу.

При цьому, зокрема, споживання газу для опалення житла встановлюють у розмірі 21 кв. метрів опалювальної площі на кожну людину, котра постійно проживає у житлі та має право на зниження плати, та додатково 10,5 кв. м на родину — 11 кубів газу на 1 кв. метр площі на місяць під час опалювального періоду.

За наявності у родині двох пільговиків розмір знижки не підлягатиме підсумовуванню. Кожному представнику пільгової категорії нададуть право на знижку у розмірі 25% на обсяг послуг, що споживається (у межах вищевказаних норм).

Як оформити 25% пільгу

Як пояснюють у Пенсійному фонді, громадяни можуть подати заявки на оформлення пільги кількома способами:

дистанційно — через веб-портал е-послуг ПФУ чи мобільний застосунок;

під час особистого звернення у сервісний центр ПФУ;

надіславши заяву та документи поштою.

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