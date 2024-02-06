Льготы на коммунальные услуги — кто из украинцев получит 25% скидки

На 25% меньше — украинцам предоставят скидку по оплате коммуналки
В Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.
Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Детальнее о 25% скидке на оплату коммуналки
Как сообщают в ПФУ, речь идет о льготе на оплату коммунальных услуг, предоставляемой с учетом среднемесячного дохода для "детей войны".
Льготникам такой категории предусматривается право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг по закону "О социальной защите детей войны" №2195-IV в редакции от 20.01.2018 года.
В частности, в статье пятой закона отмечается, что при определении права на льготу должны учитываться среднемесячные совокупные доходы на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Как уточняют в ПФУ, к категории "дети войны" относятся граждане, которым на момент завершения Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, было не более 18 лет.
Льгота в 25% распространяется на оплату:
- услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
- централизованного снабжения холодной водой;
- горячей воды;
- "голубого топлива";
- централизованного отопления;
- вывоза бытовых отходов;
- твердого топлива и сжиженного газа.
При этом в частности потребление газа для отопления жилья устанавливают в размере 21 кв. метров отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилье и имеющего право на снижение платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью —11 кубов газа на 1 кв. метр площади в месяц во время отопительного периода.
При наличии в семье двух льготников размер скидки не подлежит суммированию. Каждому представителю льготной категории предоставят право на скидку в размере 25% на объем потребляемых услуг (в пределах вышеуказанных норм).
Как оформить 25% льготу
Как объясняют в Пенсионном фонде, граждане могут подать заявки на оформление льготы несколькими способами:
- дистанционно — через веб-портал е-услуг ПФУ или мобильное приложение;
- при личном обращении в сервисный центр ПФУ;
- отправив заявление и документы по почте.
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Также мы писали, что в Украине с февраля 2024 гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, по какой сумме грозят отключение.
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