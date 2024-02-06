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На 25% меньше — украинцам предоставят скидку по оплате коммуналки

6 февраля 2024 07:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Льготы на коммунальные услуги — кто из украинцев получит 25% скидки
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине часть граждан вправе платить за жилищно-коммунальные меньше. Эксперты рассказали, кому предоставляют скидку 25% на начисленную сумму в платежках.

Об этом сообщают в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Детальнее о 25% скидке на оплату коммуналки

Как сообщают в ПФУ, речь идет о льготе на оплату коммунальных услуг, предоставляемой с учетом среднемесячного дохода для "детей войны".

Льготникам такой категории предусматривается право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг по закону "О социальной защите детей войны" №2195-IV в редакции от 20.01.2018 года.

В частности, в статье пятой закона отмечается, что при определении права на льготу должны учитываться среднемесячные совокупные доходы на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Как уточняют в ПФУ, к категории "дети войны" относятся граждане, которым на момент завершения Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года, было не более 18 лет.

Льгота в 25% распространяется на оплату:

  • услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, управление многоквартирным домом;
  • централизованного снабжения холодной водой;
  • горячей воды;
  • "голубого топлива";
  • централизованного отопления;
  • вывоза бытовых отходов;
  • твердого топлива и сжиженного газа.

При этом в частности потребление газа для отопления жилья устанавливают в размере 21 кв. метров отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилье и имеющего право на снижение платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью —11 кубов газа на 1 кв. метр площади в месяц во время отопительного периода.

При наличии в семье двух льготников размер скидки не подлежит суммированию. Каждому представителю льготной категории предоставят право на скидку в размере 25% на объем потребляемых услуг (в пределах вышеуказанных норм).

Как оформить 25% льготу

Как объясняют в Пенсионном фонде, граждане могут подать заявки на оформление льготы несколькими способами:

  • дистанционно — через веб-портал е-услуг ПФУ или мобильное приложение;
  • при личном обращении в сервисный центр ПФУ;
  • отправив заявление и документы по почте.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Также мы писали, что в Украине с февраля 2024 гражданам, у которых образовались долги по оплате коммунальных счетов, начали прекращать предоставление услуг. Известно, по какой сумме грозят отключение.

коммунальные услуги
ЖКХ
ПФУ
материальная помощь
льготы
услуги

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