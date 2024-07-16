Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow На 26% дешевше — ціна на базовий овоч стрімко падає arrow

На 26% дешевше — ціна на базовий овоч стрімко падає

16 липня 2024 11:29
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні — картопля молода стрімко дешевшає у липні
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

На українському ринку фіксують стрімке зниження вартості картоплі врожаю 2024 року. Ціна лише за тиждень впала на 26%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Читайте також:

Як змінилися ціни на молоду картоплю

Вартість картоплі від виробника у середньому становить 11-16 грн/кг.  Експерти називають ключовою причиною такого зниження цін — сезонний фактор. 

Так, на початку активного збору нового врожаю пропозиція картоплі на ринку різко зросла, тоді як попит залишився порівняно низьким. Через це виробники знижують ціни для стимулювання збуту, однак навіть це не завжди дає очікуваний результат.

Примітно також те, що зараз ціни на молоду картоплю на 11% нижчі проти аналогічного періоду 2023 року. На думку експертів,  надалі очікується подальше зниження вартості, оскільки найближчими тижнями обсяги пропозиції продовжать зростати.

Низький попит продиктований тим, що війна та економічна криза скоротили доходи українців. Через це змушені економити на харчових продуктах, віддаючи перевагу  продуктам більш тривалого зберігання.

Також на ринок надходить імпортна молода картопля, яка часто має нижчу вартість, що теж тине на українських виробників.

Які ціни у магазинах у липні

За даними порталу Мінфін, поточні середні ціни у магазинах на молоду картоплю становлять 21,94 грн/кг, тоді як місяць тому овоч коштував 47,66 грн/кг.

 

ціни на картоплю
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць. Це вплине на вирощування ягід та фруктів і згодом призведе до змін цін на них.

Також ми писали, що інфляція на українському споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.

продукти ринок магазини ціни в Україні ціни картопля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня