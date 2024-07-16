Ціни в Україні — картопля молода стрімко дешевшає у липні

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському ринку фіксують стрімке зниження вартості картоплі врожаю 2024 року. Ціна лише за тиждень впала на 26%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Як змінилися ціни на молоду картоплю

Вартість картоплі від виробника у середньому становить 11-16 грн/кг. Експерти називають ключовою причиною такого зниження цін — сезонний фактор.

Так, на початку активного збору нового врожаю пропозиція картоплі на ринку різко зросла, тоді як попит залишився порівняно низьким. Через це виробники знижують ціни для стимулювання збуту, однак навіть це не завжди дає очікуваний результат.

Примітно також те, що зараз ціни на молоду картоплю на 11% нижчі проти аналогічного періоду 2023 року. На думку експертів, надалі очікується подальше зниження вартості, оскільки найближчими тижнями обсяги пропозиції продовжать зростати.

Низький попит продиктований тим, що війна та економічна криза скоротили доходи українців. Через це змушені економити на харчових продуктах, віддаючи перевагу продуктам більш тривалого зберігання.

Також на ринок надходить імпортна молода картопля, яка часто має нижчу вартість, що теж тине на українських виробників.

Які ціни у магазинах у липні

За даними порталу Мінфін, поточні середні ціни у магазинах на молоду картоплю становлять 21,94 грн/кг, тоді як місяць тому овоч коштував 47,66 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, дефіцит робочих рук може призвести до зменшення попиту на державні гранти у сфері садівництва, ягідництва і теплиць. Це вплине на вирощування ягід та фруктів і згодом призведе до змін цін на них.

Також ми писали, що інфляція на українському споживчому ринку у червні 2024 року досягла 2,2%. Це найвищий показник зростання цін за останній рік.