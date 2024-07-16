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На 26% дешевле — цена на базовый овощ стремительно падает

16 июля 2024 11:29
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине — картофель молодой стремительно дешевеет в июле
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

На украинском рынке фиксируется стремительное снижение стоимости картофеля урожая 2024 года. Цена всего за неделю упала на 26%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Как изменились цены на молодой картофель

Стоимость картофеля от производителя составляет в среднем 11-16 грн/кг. Эксперты называют ключевой причиной такого понижения цен — сезонный фактор.

Так, в начале активного сбора нового урожая предложение картофеля на рынке резко возросло, в то время как спрос остался сравнительно низким. В связи с этим производители снижают цены для стимулирования сбыта, однако даже это не всегда дает ожидаемый результат.

Примечательно также то, что сейчас цены на молодой картофель на 11% ниже аналогичного периода 2023 года. По мнению экспертов, ожидается дальнейшее снижение стоимости, поскольку в ближайшие недели объемы предложения продолжат расти.

Низкий спрос продиктован тем, что война и экономический кризис сократили доходы украинцев. Из-за этого вынуждены экономить на продуктах питания, предпочитая продукты более длительного хранения.

Также на рынок поступает импортный молодой картофель, который часто имеет более низкую стоимость, что тоже оказывает давление на украинских производителей.

Какие цены в магазинах в июле

По данным портала Минфин, текущие средние цены в магазинах на молодой картофель составляют 21,94 грн/кг, в то время как месяц назад стоил овощ 47,66 грн/кг.

 

цены на картофель
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц. Это повлияет на выращивание ягод и фруктов и впоследствии приведет к изменению цен на них.

Также мы писали, что инфляция на украинском потребительском рынке в июне 2024 достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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