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На наличном рынке очередные колебания — как изменился курс валют

9 февраля 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 10 февраля — доллар перед выходными подорожал
Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке изменил тенденцию последних дней, подорожав на несколько копеек. Официально американская валюта тоже стала стоить дороже.

Такие данные обнародовал Национальный банк и мониторинговые порталы.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Центробанка, на следующий банковский день официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:

  • доллар — 37,62 грн (+0,05);
  • евро — 40,51 грн (+0,10);
  • злотый — 9,37 грн (+0,06).

Курс валют в банках

Как сообщает профильный портал Kurs, на наличном рынке фиксируют некоторые изменения. Доллар покупают за 37,53 грн (+0,02), в продаже — 38,07 грн (+0,04). Курс евро в покупке и продаже — 40,53 грн (+0,03) и 41,35 грн (+0,02) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным мониторингового сайта Minfin, в обменных пунктах валюта тоже подскочила в цене. Доллар в покупке стоит 38,00 грн (+0,05), в продаже — 38,11 грн (+0,11). Курс евро в покупке и продаже изменился сильнее — 41,20 грн (+0,10) и 41,35 грн (+0,10) соответственно.

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Напомним, на начало 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.

Также мы писали, что Национальный банк Украины готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

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