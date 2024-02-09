Курс валют на 10 февраля — доллар перед выходными подорожал

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

Курс доллара на украинском наличном рынке изменил тенденцию последних дней, подорожав на несколько копеек. Официально американская валюта тоже стала стоить дороже.

Такие данные обнародовал Национальный банк и мониторинговые порталы.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным Центробанка, на следующий банковский день официальные курсы иностранных валют установлены на уровне:

доллар — 37,62 грн (+0,05);

евро — 40,51 грн (+0,10);

злотый — 9,37 грн (+0,06).

Курс валют в банках

Как сообщает профильный портал Kurs, на наличном рынке фиксируют некоторые изменения. Доллар покупают за 37,53 грн (+0,02), в продаже — 38,07 грн (+0,04). Курс евро в покупке и продаже — 40,53 грн (+0,03) и 41,35 грн (+0,02) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным мониторингового сайта Minfin, в обменных пунктах валюта тоже подскочила в цене. Доллар в покупке стоит 38,00 грн (+0,05), в продаже — 38,11 грн (+0,11). Курс евро в покупке и продаже изменился сильнее — 41,20 грн (+0,10) и 41,35 грн (+0,10) соответственно.

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Напомним, на начало 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.

Также мы писали, что Национальный банк Украины готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.