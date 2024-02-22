НБУ оновить правила з банківської таємниці — які дані стануть доступні

Банківська картка. Фото: Unsplush

У Національному банку України (НБУ) заявили про плани розширити перелік інформації, що становить "банківську таємницю", і яка надається фінустановами на запити уповноважених держорганів. Відомо, яка саме інформація українців може стати доступною.

Це випливає із пояснення до відповідного проєкту постанови Нацбанку.

Які зміни пропонує Нацбанк

Як зазначається, пропонують змінити правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які вже застаріли, адже ухвалені у 2006 році.

Зміни покликані привести норми з "банківської таємниці" у відповідність до ст. 62 закону "Про банки і банківську діяльність" та удосконалити порядок розкриття такої інформації. Очікується, що:

доповнять список інформації, що є "банківською таємницею", та розкривається фінустановами за запитами уповноважених держорганів;

уточнять вид інформації, що є "банківською таємницею", та яку Нацбанк має право надавати в Фонд гарантування вкладів фізосіб;

уточнять види перевірок, що здійснює регулятор, під час проведення яких фінустанови мають надавати документи і їхні копії, які містять дані, що становлять "банківську таємницю".

Як зміни торкнуться даних українців

Як йдеться у проєкті постанови, банки будуть розкривати на запит держорганів певну інформацію. Вона стосується унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів, зокрема контрагентів, а також коду ID НБУ та найменування постачальників платіжних послуг.

Нацбанк хоче розширити перелік інформації, яку мають розкривати банки. Зокрема, щодо:

наявності рахунків;

номерів рахунків;

залишку коштів на рахунках;

інформації про унікальні ідентифікатори чи номери емісійних платіжних інструментів;

операцій списання коштів з банківських рахунків та/або зарахування на рахунки;

призначення платежів;

ідентифікаційних даних контрагента (для фізосіб — прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер; для юросіб — повна назва, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ);

номер рахунку контрагента;

дані про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагентів;

єдиного ідентифікатора НБУ надавача платіжних послуг контрагента;

назви надавача платіжних послуг контрагента.

При цьому не вказано, які саме держоргани зможуть за запитом одержувати дані про платіжні картки та за яких умов.

В НБУ зауважили, що до 3 березня 2024 року прийматимуть зауваження та пропозиції до проєкту постанови. Тобто в проєкт документа можуть внести зміни.

Що ще варто знати

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