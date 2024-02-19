Альпарі банк ліквідують — що буде з грошима вкладників

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують припинити роботу чергового збиткового банку. Йдеться про Альпарі банк, завершення діяльності якого погодили з регулятором наприкінці минулого року.

Про це поінформували у пресслужбі Альпарі банку.

Фінансові проблеми Альпарі банку

Альпарі банк вважався найменшим з-поміж усіх фінустанов. У 2021 році мав тільки одне відділення. За інформацією на 1 січня 2024-го, чисті активи банку становили 193,4 млн грн (частка 0,007% банківської системи).

В Альпарі налічувалося 6 176 вкладників, на рахунках яких лежало 679 млн гривень. Банк за підсумком 2023 року отримав збитки на 6 млн гривень.

Власник усіх акцій — громадянин України Бахтарі Хедаятоллах, який проживає в ОАЕ.

У 2021-му Укрпошта заявила про бажання придбати Альпарі банк за 260 млн гривень. На це Мінінфраструктури надало відповідний дозвіл, однак через проблеми з документами угоду так і не уклали.

Як зазначають у пресцентрі фінустанови, банк вже згортає надання окремих банківських послуг, зокрема не залучає кошти та банківські метали, що підлягають поверненню. Також обмежено надання фінансів та банківських металів у кредит в рахунок залучених у депозити. Поступово закриваються поточні рахунки, нові вже не відкриваються.

Виплати вкладникам має здійснити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Згідно зі статтею 27 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", уповноважена особа Фонду має скласти перелік рахунків вкладників та визначити розрахункові суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом неплатоспроможного банку з ринку.

Інші збиткові банки в Україні

Раніше Національний банк назвав збиткові фінансові установи у країні, фінансова діяльність яких викликає питання. Минулий рік зі збитками завершили 7 із 63 українських банків. Загальна сума — 245,3 млн гривень. Проблеми виникли в:

Альпарі Банку — 6,06 млн гривень;

Першого інвестиційного банку — 16,35 млн гривень;

Правекс Банку — 92,89 млн гривень;

Індустріалбанку — 40,38 млн гривень;

Мотор-Банку — 47,42 млн гривень;

МетаБанку — 15,28 млн гривень;

Оксі Банку — 26,88 млн гривень.

Водночас прибуток 56 інших банків торік сягнув 86,79 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий прокоментував можливий ажіотаж на ринку валют. Він також розповів про те, де в Україні найвигідніше обмінювати валюту.

Також ми писали, що на початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.