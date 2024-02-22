НБУ обновит правила по банковской тайне — какие данные станут доступны

Банковская карта. Фото: Unsplush

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили о планах расширить перечень информации, составляющей "банковскую тайну", и которая предоставляется финучреждениями по запросам уполномоченных госорганов. Известно, какая информация украинцев может стать доступной.

Это следует из объяснения соответствующего проекта постановления Нацбанка.

Какие изменения предлагает Нацбанк

Как отмечается, предлагают изменить устаревшие правила хранения, защиты, использования и раскрытия "банковской тайны", ведь были приняты в 2006 году.

Изменения призваны привести нормы по "банковской тайне" в соответствие со ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности" и усовершенствовать порядок раскрытия такой информации. Ожидается, что:

дополнят список информации, которая является "банковской тайной" и раскрывается финучреждениями по запросам уполномоченных госорганов;

уточнят вид информации, которая является "банковской тайной", и которую Нацбанк имеет право предоставлять в Фонд гарантирования вкладов физлиц;

уточнят виды проверок, осуществляемых регулятором, во время проведения которых финучреждениям должны предоставлять документы и их копии, содержащие данные, составляющие "банковскую тайну".

Как изменения коснутся данных украинцев

Как говорится в проекте постановления, банки будут раскрывать по запросу госорганов определенную информацию. Она касается уникальных идентификаторов и/или номеров эмиссионных платежных инструментов, в том числе контрагентов, кода ID НБУ и наименования поставщиков платежных услуг.

Нацбанк хочет расширить список информации, которую должны раскрывать банки. В частности, относительно:

наличия счетов;

номеров счетов;

остатка средств на счетах;

информации об уникальных идентификаторах или номерах эмиссионных платежных инструментов;

операций списания средств с банковских счетов и/или зачислений на счета;

назначения платежей;

идентификационных данных контрагента (для физлиц — фамилия, имя и отчество, идентификационный номер; для юрлиц — полное название, идентификационный код в ЕГРПОУ);

номера счета контрагента;

данных об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагентов;

единого идентификатора НБУ, предоставляющего платежные услуги контрагента;

названия поставщика платежных услуг контрагента.

При этом не указано, какие именно госорганы смогут по запросу получать данные о платежных картах и при каких условиях.

В НБУ отметили, что до 3 марта 2024 года будут принимать замечания и предложения к проекту постановления. То есть в проект документа могут быть внесены изменения.

Что еще стоит знать

Напомним, "ПриватБанк" предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.

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