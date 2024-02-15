Нацбанк ослабит валютные ограничения в 2024 году — озвучены условия

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

Национальный банк Украины (НБУ) разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовой гибкости по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.

Об этом рассказал глава правления Нацбанка Андрей Пышный на конференции Европейской Бизнес Ассоциации Global Outlook.

Читайте также:

Смягчение валютных ограничений

По словам Пышного, поскольку страна находится в условиях неопределенности, невозможно заложить прогноз по валютной либерализации, указав конкретные даты. В то же время, Национальный банк работает над созданием системных предпосылок, позволяющих реализовать три разработанных этапа валютных смягчений.

Украина осенью прошлого года перешла на управляемый гибкий курс доллара. Также убрали множественность курсов, сейчас их два и спрэд между ними сократился почти до 2%.

На втором этапе валютной либерализации состоится ослабление торгового финансирования и обслуживания старой задолженности бизнеса.

"Мы хотим создать предпосылки, которые облегчат условия работы для каждого предприятия, но мы против индивидуальных решений. Должны действовать с учетом ограниченности ресурсов, а это международная помощь и экспортная выручка. Невозвращающаяся в страну экспортная выручка за время войны вдвое возросла, и это проблема, о которой нужно говорить. Мы бегаем по схемам фиктивного импорта, которые обескровливают золотовалютные резервы. Мы понимаем, насколько важно дать бизнесу больше кислорода. Мы хотим двигаться по стратегии либерализации, и мы будем по ней двигаться", — сообщил руководитель НБУ.

Он отметил, что переход к гибкому курсу в условиях войны будет мегасложным, но необходимым проектом для того, чтобы экономика абсорбировала внутренние и внешние влияния.

"Мы возобновим курс на либерализацию, когда риски будут управляемыми", — добавил глава правления Нацбанка.

Ранее в НБУ сообщали, что валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо удастся обеспечить стабильность обменного курса и цен во время управляемого обменного курса.

Регулятор определил, что полноценный переход к новой модели валютного регулирования должен происходить в три этапа.

На начальном должны быть полностью сняты ограничения на экспортно-импортные операции и прямые иностранные инвестиции. На втором — сняты ограничения с портфельных инвестиций и кредитных операций юрлиц. На третьем — сняты все ограничения для финансовых операций физлиц.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Однако есть определенные лимиты, при которых необходимо предоставить документы.

Также сообщалось, что в Национальном банке были установлены сроки для обмена "замороженных" на счетах российских и белорусских рублей. Это можно сделать до 31 декабря 2024г.